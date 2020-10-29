Шесть ВУЗов Хабаровского края перешли на «удаленку»

В остальных университетах обучение организовано в смешанных формах, в том числе и в частично дистанционном формате, сообщает пресс-служба регионального правительства.

По данным министерства образования и науки края, на удаленную форму обучения перешли: Дальневосточная государственная академия физической культуры, Хабаровский институт инфокоммуникаций, Всероссийский государственный университет юстиции (Дальневосточный институт), Российский государственный университет правосудия (Дальневосточный филиал), Хабаровский государственный институт культуры и Дальневосточный институт управления РАНХиГС.

Профессорско-преподавательский состав из категории 65+ переводится на удаленную работу в информационно-электронных системах. Для отдельных групп, в которых зафиксированы подтвержденные диагнозы COVID-19 среди студентов, также организовано электронное обучение с применением дистанционных технологий.

Вопросы от жителей края, касающиеся режима работы университетов, фиксируются в социальных сетях посредством системы «Инцидент-менеджмент».

«Решение о режиме работы вузы принимают самостоятельно и в обязательном порядке согласовывают его со своим учредителем. Таковым для ДВГУПС является, например, «Росжелдор», для ТОГУ и ХГУЭП — министерство науки и высшего образования РФ, для ДВГМУ — министерство здравоохранения РФ и т.д.», — сообщили в министерстве образования и науки края.

В ведомстве также подчеркнули, что администрации университетов должны ознакомить своих студентов с подробностями организации учебного процесса. Информация об этом должна быть размещена на стендах и официальных сайтах учреждений.