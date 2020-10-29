Два человека скончались от коронавируса в Хабаровском крае

Общее число смертей в регионе — 130.

По данным минздрава Хабаровского края, за минувшие сутки коронавирус выявлен у 201 человека, 14 пациентов находятся в тяжелом состоянии, на аппаратах ИВЛ — 13 человек. Выздоровевших — 55.

За все время пандемии в регионе коронавирус выявлен у 15 тыс 618 человек, 130 человек погибли. Выздоровевших — 11 тыс 135.

На лечении находятся 4 тыс 353 человека, из них в стационарах — 2 тыс 103 пациента.

В Хабаровском крае развернуто 2 тыс 495 коек. Количество свободных коек — 392.

Данные по районам:

Хабаровск — 142 человека;

Хабаровский район — 9

Комсомольске-на-Амуре — 32

Амурский район- 6

Ванинский район- 4

Нанайский район-3

Солнечный район — 3

Имени Лазо — 1

Охотский район- 1