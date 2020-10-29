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Два человека скончались от коронавируса в Хабаровском крае
Общее число смертей в регионе — 130.
По данным минздрава Хабаровского края, за минувшие сутки коронавирус выявлен у 201 человека, 14 пациентов находятся в тяжелом состоянии, на аппаратах ИВЛ — 13 человек. Выздоровевших — 55.
За все время пандемии в регионе коронавирус выявлен у 15 тыс 618 человек, 130 человек погибли. Выздоровевших — 11 тыс 135.
На лечении находятся 4 тыс 353 человека, из них в стационарах — 2 тыс 103 пациента.
В Хабаровском крае развернуто 2 тыс 495 коек. Количество свободных коек — 392.
Данные по районам:
Хабаровск — 142 человека;
Хабаровский район — 9
Комсомольске-на-Амуре — 32
Амурский район- 6
Ванинский район- 4
Нанайский район-3
Солнечный район — 3
Имени Лазо — 1
Охотский район- 1