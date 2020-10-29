Вся моя карьера — заход в агрессивную среду. Это нормально — Михаил Дегтярев

Врио губернатора провел виртуальную пресс-конференцию, посвященную своей «стодневке» на посту руководителя региона. Ответы на вопросы заняли около двух часов, в пресс-конференции приняли участие представители 21 одной редакции региональных и федеральных СМИ.

«Это нормально! Вся моя карьера связана с заходом в агрессивную среду. Так было с первого моего дня в политике. Но я буду продолжать ходить на хоккейные матчи. Я же председатель попечительского совета! Я несу ответственность за клуб, за его будущее, за то, чтобы болельщики радовались победам. А если кто-то из них там что-то покричал, посвистел – меня это нисколько не задевает. Я люблю всех наших болельщиков и не обижаюсь», — так прокомментировал Дегтярев реакцию болельщиков «Амура» на свое появление на домашнем хоккейном матче.

Агрессивная среда для Дегтярева — это привычно и это то, с чем ему приходится работать в Хабаровском крае ежедневно, такой фон задают прежде всего стихии: коронавирус и наводнение.

Регион в очередной раз переходит на ограничительные меры, Дегтярев с правительством налаживают работу системы здравоохранения почти в экстремальных условиях.

В Комсомольске-на-Амуре удалось решить вопрос с развертыванием нового, дополнительного инфекционного госпиталя, два дня назад в Хабаровске подготовили еще 200 дополнительных «ковидных» коек. Благодаря личным контактам с руководством Минобороны, есть согласие военных на размещение больных в госпитале в Анастасьевке.

«Ситуация у нас сложная, напряженная, каждый день прирост заболеваемости каждый день очень высокий, но ситуацию мы контролируем. Вы знаете, мы развернули дополнительные койки. Прирост ниже, чем по ДФО, но в Хабаровске более 90% коек занято, по краю это 83%. Даже первое заседание Народного совета отменено. Мы очень пристально следим за социальным дистанцированием и ношением средств индивидуальной защиты», – подчеркнул М. Дегтярёв.

Похожая ситуация и с паводком, это тоже агрессивная среда. Тут у Дегтярева и правительства региона нет провалов, даже напротив. Впервые в истории Хабаровского края была введена чрезвычайная ситуация межрегионального масштаба. Ранее врио главы региона заявлял, что во время паводка ни в коем случае нельзя допускать человеческих жертв.

«По паводку: мы сегодня работу практически завершили, но ещё не закончили, оценочные комиссии по ущербу ещё работают. В прошлом году ущерб составил 3,8 млрд рублей, в этом он будет меньше – из-за вовремя принятых мер правительством края и нашей чрезвычайной комиссией. То, что мы ввели межрегиональный режим ЧС вместе с Еврейской автономной областью, это наш совместный труд с главой ЕАО Ростиславом Гольдштейном, это нам позволяет рассчитывать на средства из Резервного фонда правительства России. Могу озвучить потери аграриев, это порядка 130 млн рублей, по гражданам пока озвучивать не будем, нам надо сначала выйти на финальную цифру», — рассказал Михаил Дегтярев.

Не менее важное в этом ключе — текущая ситуация с бюджетом Хабаровского края, который еще весной 2020 года был накануне введения внешнего управления: долг бюджета перевалил за отметку в 50 млрд рублей.

«Говорить о снижении размера государственного долга Хабаровского края пока не стоит, это откровенно и прямо. Бюджет мы сверстали дефицитный, это связано с падением доходов, в том числе и с коронавирусом. Организационными моментами мы освободились от уплаты бюджетных кредитов на сумму 1,1 млрд рублей, путём административного взаимодействия с федеральными Минфином. На обслуживании долга мы сэкономили 200 млн рублей путём работы с казначейством по краткосрочным кредитам. Коммерческий долг у нас 42,9 млрд рублей, снизить его пока возможности нет. Если будет руководством страны принято политическое решение, заместить коммерческие деньги бюджетными кредитами, я об этом расскажу, мы работаем в этом направлении, за один день это не делается»

Несмотря на сложный бюджет, Дегтяреву удалось договориться с премьером России Михаилом Мишустиным о выделении денег на возведение дамб в Комсомольске-на-Амуре, федеральный центр пришел на помощь.

Защита людей от наводнения важная социальная задача, жители региона должны чувствовать себя защищенными. Необходимо улучшать и качество жизни.

«Самая важная проблема — отток населения. А это связано с недостаточным развитием экономики. Не хватает хороших рабочих мест. С жильем проблема. Планируем бум — новые игроки на рынке, новые участки земли будем вводить в оборот. Ещё одна важная вещь, уверенность в завтрашнем дне. Это из области идеологии. Мы здесь надолго, здесь хорошо, здесь будущее России на Дальнем Востоке»

Впервые за восемь лет в Хабаровском крае были увеличены социальные выплаты, программу будут реализовывать в 2021-м году. Михаил Дегтярёв ещё летом подписал постановление, согласно которому поменяются размеры сумм поддержки, условия, категория получателей. Впервые на эти цели будут привлечены федеральные средства. С учётом софинансирования общая сумма составит около 300 млн рублей.

Отдельное внимание — северным районам края, где одна из главных проблем — высокие тарифы на авиабилеты.