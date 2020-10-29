В Хабаровском крае — 220 новых случаев коронавируса

Остановлена плановая помощь в поликлиниках, сообщает пресс-служба минздрава региона.

В Хабаровском крае за минувшие сутки зарегистрировано 220 случаев новой коронавирусной инфекции. Решением краевого оперативного штаба с 28 октября по 8 ноября приостановлена плановая помощь в поликлиниках края. Медучреждения сконцентрируются на работе с больными ОРВИ и признаками новой коронавирусной инфекции.

« Решение по приостановке оказания плановой помощи оно не касается тех пациентов у кого есть серьёзные заболевания. Оно не распространяется на пациентов, получающих гемодиализ, оно не распространяется на пациентов, которым оказывается плановая хирургическая помощь, травмпункты, женские консультации продолжают работать в обычном режиме. Другой вопрос, что в поликлиниках мы высвобождаем, например, неврологов, гастроэнтерологов, которые могут оказать помощь пациентам с признаками ОРВИ», — рассказал и.о. заместителя председателя правительства края по социальным вопросам Евгений Никонов

И.о. заместителя председателя правительства Хабаровского края, министр здравоохранения региона Евгений Никонов направил в медучреждения края информационное письмо с предложением отозвать из отпусков медицинских работников и временно приостановить плановые отпуска, в связи со сложившейся эпидситуацией в Хабаровском крае.

Накануне в регионе на базе единой дежурно-диспетчерской службы была запущена «горячая линия» по коронавирусу. Она круглосуточно доступна по номеру телефона 8 (4212) 39-61-79. За первые сутки операторы ответили на 780 звонков. Время ожидания в пиковые часы нагрузки достигает 10-15 минут. Наибольшее число звонков поступает по вопросам записи в поликлиники, работе терапевтов, продлению больничных листов без очного визита в медучреждение.

На текущий момент в больницах края развернуто 2495 коек для лечения больных с новой коронавирусной инфекцией, загруженность составляет 88,14%. Наиболее острая ситуация сохраняется в Хабаровске – где развёрнуто 1450 мест, и 92% из них – заняты.

«Динамика показывает, что больший прирост больных наблюдается в более густонаселенных районах края. Это прежде всего Хабаровск, Комсомольск-на-Амуре, Бикинский район, Хабаровский район. К оснащению коечного фонда привлечены возможности и резервы социальной защиты. Прежде всего это кровати, матрацы, постельное белье», — отметил Евгений Никонов.

С начала пандемии зафиксировано 15 тыс 838 лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19. Выздоровело – 11 тыс 236, из них стационарно – 4 тыс 556, амбулаторно – 6 тыс 680. Количество тяжелых больных — 19, 14 — на ИВЛ. Умерло 130 человек.

В Хабаровском крае сохраняется строгий масочный режим, соблюдение социальной дистанции не менее 1,5 метров. Также введено ряд ограничительных мер: школьники края отправлены на досрочные каникулы, а заведения общепита работают до 23:00.