Хабаровские волонтеры получили «трудовые книжки»

Личную книжку добровольца оформили более 700-сот активистов края, сообщили в пресс-службе правительства Хабаровского края.

736 жителей края получили личную книжку добровольца. Она выдается тем, кто уже является или только планирует стать волонтером. Как рассказали в главном управлении внутренней политики, в документе, который можно назвать своеобразным аналогом трудовой книжки, будут записываться данные добровольца о его стаже, дополнительной подготовке и поощрениях.

«Личная книжка действительная на всей территории страны и дает своему владельцу несколько ощутимых бонусов. Например, некоторые ВУЗы при поступлении добавляют к баллам за ЕГЭ абитуриента дополнительные баллы за волонтёрский опыт. Книжка добровольца может стать дополнительной рекомендацией при трудоустройстве на работу. Она также пригодится при отборе на крупные мероприятия с большим количеством желающих принять в них участие», — пояснили в главном управлении.

Для получения личной книжки можно обратиться в КГАУ «Краевой центр молодежных инициатив» в Хабаровске или в КГАУ «Дом молодёжи» в Комсомольск-на-Амуре. Необходимо предоставить письменное заявление, соглашение на обработку персональных данных, две цветными фотографиями 3х4 см, копию паспорта и документ об образовании. Бланки можно найти здесь.

Помимо этого, активисты края могут получить карту волонтёра. Эта именная пластиковая карта дает право на получение расширенных мер нематериального поощрения и имеет два уровня: базовый и продвинутый. Первая предусмотрена для тех, у кого стаж добровольческой деятельности составляет не менее 60 часов за год. Чтобы выйти на продвинутый уровень, нужен стаж не менее 120 часов за год. Карта позволит своему владельцу пользоваться системой бонусов от коммерческих партнеров проекта.

Уточнить вопросы по оформлению личной книжки добровольца можно по телефону: 8 (4212) 32-30-70, по получению карты волонтера по номеру: 8 (4212) 30-30-32 или по адресу электронной почты kvc@molkhv.ru



