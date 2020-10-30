Сегодня — День памяти жертв политических репрессий

Врио губернатора Хабаровского края обратился к жителям региона.

Суровые испытания пережила в XX веке наша страна: две мировые и Гражданская война. Тяжелым, непростым и неоднозначным периодом в истории стали политические репрессии.

Трагедия коснулась судеб многих соотечественников, разных возрастов, профессий, национальностей, вероисповеданий. Пострадали также близкие люди всех, кто в своей же стране был назван «врагом народа».

Только через многие годы людям вернули доброе имя и гражданские права. Сегодня рядом с нами живут 4 тыс 54 человек незаслуженно пострадавших в годы репрессий, двое из них перешагнули возрастной рубеж 100 и более лет.

Правительство края делает все необходимое для поддержки земляков, пострадавших в годы террора: предусмотрены меры социальной защиты, медицинского, бытового, транспортного обеспечения.

В память о жертвах политических репрессий установлен мемориальный комплекс в Хабаровске, памятные знаки и обелиски в городах и районах. По традиции в этот день сюда приходят люди, чтобы возложить цветы, зажечь свечи.

Всем, кто прошел тяжелые испытания тех страшных лет, их родным и близким искренне желаю здоровья, благополучия и долгих лет жизни! Веры, надежды и любви!

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев