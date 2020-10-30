Обманутым дольщикам дали тепло в Хабаровске

В долгострое на улице Алексеевской в Хабаровске запущено отопление

В среднем работы в достраиваемом доме выполнены на 95%. Как сообщили в городском департаменте архитектуры, строительства и землепользования, все рабочие планы реализуются согласно графикам, ежедневно на объекте трудятся около 55 человек.

В квартирах маляры красят потолки, клеят на стены обои, стелют линолеум. Продолжается монтаж сантехники и электросетей, остекление балконов. Полностью завершены работы по благоустройству придомовой территории: уложен асфальт в проездах, смонтированы лотки водоотведения, обустроены тротуары, оборудованы детская и хозяйственная площадки. На баскетбольной площадке установлено игровое оборудование, а на газонах высажены молодые деревья.

Учитывая пожелания жильцов, место для сбора ТКО вынесено за территорию дома и оборудовано капсульным мусоросборником. 29 октября в доме произведен запуск систем отопления — тепло подано во все помещения.

На период пуско-наладочных работ приморский инвестор ООО «Владивостокская фармацевтическая фабрика», достраивающий дом, и ПАО «Газпром Газораспределение Дальний Восток» заключили договор на отпуск 25 тысяч кубометров газа.

Стоит отметить, что 2 октября дольщикам долгостроя на Алексеевской показали внутреннюю отделку квартир. Вместе с ними ситуацию на объекте оценили представители мэрии и прокуратуры. Осмотрев жилье, серьезных претензий к качеству проведенных работ собственники не предъявили.

Напомним, что инвестор занялся долгостроем 27 апреля 2020 года. Ввод здания в эксплуатацию состоится в декабре. Дом рассчитан на 68 квартир эконом-класса: 4 — трехкомнатные, 24 «двушки» и 20 однокомнатных. Жилье строители сдадут «под ключ» — с ремонтом, но девять квартир по просьбе дольщиков останутся без отделки, чтобы они смогли реализовать там собственные дизайнерские решения.