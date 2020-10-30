В Хабаровском крае федеральный бюджет поможет достроить дома дольщиков

Для российского вице-премьера Юрия Трутнева проблема обеспечения доступным жильём дальневосточников, в том числе обеспечения прав дольщиков, без сомнения, в числе особо значимых.

- У Дальнего Востока колоссальный потенциал. Те планы, которые есть сегодня, занижены. Нужно поддержать всех, кто хочет строить, начиная с индивидуального жилищного строительства до крупных проектов, - об этом говорилось на недавнем совещании дальневосточного полпреда Юрия Трутнева с вице-премьером России Маратом Хуснуллиным.

Дело, наконец, сдвинулось с мертвой точки. Ожидается, что уже к октябрю следующего года все пострадавшие, не получившие квартиры по вине застройщиков, справят новоселье.

Марат Хуснуллин и министр строительства РФ Владимир Якушев уже встречались с главой региона Михаилом Дегтяревым. Были достигнуты договоренности о финансировании проблемных строек по линии федерального центра. Федерация берет на себя львиную долю расходов для достройки проблемного жилья в Хабаровском крае, а это более миллиарда рублей.

Что нам стоит?

Сегодня в регионе 1200 жителей остались без квартир по вине застройщиков – программа долевого строительства на много лет забуксовала и люди потеряли надежду. Кто-то перестал бороться и взял ипотечный кредит на другую квартиру, кто-то просто не дожил. 11 домов сейчас находятся в проблемном списке, их должны достроить к октябрю 2021 года.

В проблемах всех долгостроев разбираются, что называется, в ручном режиме и составляют «дорожные карты». Благодаря поддержке федерального центра людей удалось увести с улиц – пикеты обманутых дольщиков были привычной приметой нашего времени.

Теперь все выстраивается в понятную схему. Федеральный фонд по защите прав дольщиков берет на себя расходы по завершению строек, причем речь идет даже о чистовой отделке квартир. Во многом благодаря такой поддержке у людей появилась надежда, а в кабинетах чиновников закипела работа.

- Раньше было просто давление на застройщиков, теперь мы сообща с чиновниками собираем необходимые документы, чтобы направить их в федеральный фонд защиты дольщиков и получить финансирование для нашего дома, - рассказала Ирина Полищук, которая не может получить свое жилье уже почти три года.

Пакет документов довольно внушительный, обычные люди могут и не справиться в срок, чтобы обратиться в федеральный фонд за помощью. Тут подключились юристы регионального минстроя, они проводят регулярные встречи с дольщиками, помогают оформлять нужные бумаги. Надо все посчитать до копеечки.

В краевом минстрое уточнили, что в настоящее время активизирована работа по сбору документов для федерального фонда защиты прав дольщиков, который планирует выделить средства на недостроенные объекты. Работу необходимо завершить до 20 ноября, чтобы заявку успели рассмотреть на наблюдательном совете фонда. В этом случае финансирование может быть выделено в конце 2020 года.

Политика региональной власти, получившей поддержку в Правительстве России, изменилась. Нет больше громких совещаний, где кричали бы на застройщиков и выдавали это в эфир под соусом решения проблем. Теперь все в открытую, без показухи, популизма и лишних эмоций.

- Необходимо рассказать жителям о проводимой правительством края работе, отчитаться, по каким объектам планируем привлечь федеральное финансирование, как выстраивается диалог с федеральным фондом защиты прав дольщиков. Я держу на контроле этот острейший вопрос, который для меня как для руководителя очень болезненный, – сказал врио губернатора края в ходе прямой линии с жителями.

Бизнес, увязший в долевом строительстве, разный. Какая-то фирма обанкротилась, где-то были явные растраты и уголовные дела. Есть и те предприниматели, что готовы сами, за свой счет достраивать обещанное людям жилье. Но даже им может потребоваться помощь федерального фонда дольщиков.

- Я регулярно бываю на всех совещаниях по этой теме. Уже много раз слышал, что фонд активно включился, завершаются ранее замороженные объекты, есть гарантии финансирования,- рассказывает один из крупнейших хабаровских застройщиков Алексей Коломеец. - Это хорошо. Но я пока не обращался за помощью, достраиваю свои проблемные «хвостовые» дома сам, за свой счет. Я не хочу бросать эти стройки, я их доведу до ума. У меня 7 домов таких трехэтажных. Но я бы тоже обратился в фонд, чтобы мне выделили деньги на возвратной основе. То есть какая-то помощь мне все же потребуется, но деньги я верну. Их надо немного по нынешним меркам, миллионов 70-80. Тогда я точно уложусь в сроки, поставленные губернатором, и сдам жилье к октябрю следующего года. Без поддержки федерального центра могу не успеть.

Очевидно, у бизнеса тоже появилась надежда, что это бельмо на экономике региона — брошенные стройки — удастся удалить.

Не разменная монета

В прежние годы кто только не занимался проблемами обманутых дольщиков в регионах и муниципалитетах. На этом даже пытался делать себе капитал один из депутатов Госдумы. Но пошумели и забыли, а дома так и стояли колом. Лишь недавно стало известно, что шума больше не будет. Теперь благодаря федеральному Фонду защиты прав граждан - участников долевого строительства будут исключаться риски при покупке жилья в строящемся доме.

Михаил Дегтярев заручился поддержкой на уровне премьер-министра России, появилась уверенность, что будет финансирование проблемных домов. Сегодня в Фонде зарегистрировано более полутора миллионов квартир на общую сумму почти 11 млрд рублей, мониторинг ведется непрерывно.

Понятно, что ни Федерация, ни губернаторы не смогут за месяц волшебно обеспечить всех дольщиков жильем, слишком долго зрела эта проблема в регионах. Но конкретное внятное решение теперь есть. В Хабаровске появляются новости о сданных в эксплуатацию долгостроях, дом на улице Льва Толстого, например. Обладателями квартир в нем стали 60 семей.

Впереди еще год, именно за этот срок необходимо оживить строительный рынок, довести до ума, несмотря на коронавирус, замороженные стройки в Хабаровском крае. На очереди — встречи с дольщиками проблемных домов компаний ООО «Город», ООО «Востокстройсервис», ООО «Диалог», ООО «Тополёк».

Степан Шишкин

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