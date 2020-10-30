Циклон отправил Хабаровский край в средневековье

В ночь с 23 на 24 октября по многим районам края прошелся циклон. Это вызвало ряд до сих пор не решенных проблем. Где-то доходило до курьезов: в Хабаровском районе в туалет порой выбирались на автомобиле всей семьей.

На днях мне рассказали об этом в селе Калинка (она же - 10-й участок, по старинке - «военный аэродром»). В три часа ночи с пятницы на субботу на Калинку опустилась тьма. Погода, согласно посланию МЧС и сообщениям комитета правительства Хабаровского края по гражданской защите, была не очень.

С пропажей электроэнергии в домах Калинки перестала подаваться вода. Всякая - начиная от холодной на кухню и в туалет и заканчивая горячей в трубы отопления. Сотовая связь сдалась последней – запасные аккумуляторы некоторое время поддерживали работу вышек. Но к утру воскресенья в поселке Калинка из современных благ цивилизации не было ничего.

Ветер северный хлестнет

В первый раз централизованно водовозка приехала в воскресенье, 25 октября, после 13 часов -спустя полтора дня. Качество воды хорошее – отхлебнул на пробу из ведра одной поселенки. «Не сомневайтесь, можете пить вволю, она из Сергиевской скважины», - водитель «источника жизни» отреагировал на жалкие инсинуации некоторых местных доброжелателей на качество воды. И добавил, что он здесь будет стоять часов до пяти.

До этого местное население, в течение полутора суток, обходилось своими силами. Коммерсанты как могли – кто попонами, кто покрывалами, кто брезентом – укутывали холодильные лари. Для освещения магазины работали при открытых дверях и фонариках. Потом привезли генераторы. Чтобы попить, люди брали бутилированную воду в магазинах. Еду готовили на китайских газовых плитках - еще та «бомба» при малейшей ошибке эксплуатации. Или же обходились сухомяткой.

Когда очень хочется

Сложнее всего было с обратным процессом. Разговорился с аборигеном, что проживает в Калинке три года. Семья пять человек – сам, жена и трое детей. Мужик постарался для родных обеспечить минимальные удобства: «Запустил генератор, электричество появилось, но горючки уже сжег рублей на 500, два раза заправлял. Еду готовим на газовой плите. Самое сложное было с туалетом». Поначалу воду для клозета местные брали из луж и подставляли емкости под капель с крыш. Смывать за собой покупной бутилированной водой не все могли – в Калинке живут далеко не «богатенькие Буратинки».

По большой и малой нужде мой собеседник, с женой и старшеньким, выезжал на семейном авто «в кусты», в поля на окраину: «Благо сейчас тепло и снег на полях почти растаял, воды много». Это раньше «наши люди на такси в булочную не ездили». Иные времена – иные решения. «С двумя мелкими было труднее - они пользовались «удобствами» дома, воду для них пришлось в течение дня запасать впрок где только можно», - вздыхает свидетель стихийного бедствия. Свет и ранее периодически у них вырубался: «Бывало на полдня, но чтобы на два - такого не припомню».

По оперативной информации, в придачу к общей беде на подстанции, что обслуживает околоток, где проживает мой собеседник, постоянные проблемы с нормальной подачей электропитания потребителям. В этот раз, рассказывали в очереди за водой, то ли «ноль электрики не нащупали», то ли «фаза у них в землю ушла». На момент моего отъезда из Калинки (15 часов 30 минут 25 октября) ни воды, ни света не было в доброй половине этого поселения.

Боль по сердцу полоснет

К моменту подготовки этой публикации на официальном сайте администрации Хабаровского муниципального района и на сайте Сергеевского сельского поселения (в него входит село Калинка) нет ни строчки о сложившейся ситуации и мерах по ее преодолению. А если бы дело было зимой? Без малого два дня без света, отопления, воды…

Плохо было и в других населенных пунктах. В Галкино два дня сидели без современных удобств. В Осиновой Речке еще хуже: «…мы третий день без воды и отопления, и только сегодня начали осуществлять подвоз воды, а вчера еще и света не было весь день».

В Хабаровске последствия циклона начали разгребать спустя два дня. Хорошо, что были входные. Иначе город стоял бы в пробках. Обошлось без человеческих жертв и особых разрушений. Отмечались единичные случаи падения деревьев на автомобили, припаркованные во дворах.

Снег растаял сам, поваленные деревья и порушенные ветки стали убирать с понедельника. В основном на центральных магистралях. На бульварах и периферийных улицах, а также внутри квартальных проездов и на придомовых территориях до сих пор лежат кучи материалов для костров. Посмотрим, сохранятся ли деревоматериалы до апрельских субботников. Остается проблема с треснувшими, но так до конца и не отлетевшими толстыми ветками. Их придется убирать с привлечением дополнительных сил и средств. Иначе с приходом настоящей зимы возникнет масса проблем.

Брак без связи

Кое-где барахлит сотовая связь – позвонить еще можно, а вот что-то большее не получается. Во многих местах Хабаровска нет проводного Интернета от части провайдеров. Оптоволоконные линии проведены через уличные опоры для электропитания. Результат прошедшего циклона – толстые ветки просто рвали провода. Если подачу электроэнергии в Хабаровске и окрестностях решали «в темпе вальса», то провайдеры пока что не могут восстановить многочисленные порывы. Работе по «удаленке» в условиях вспышки «ковидлы злой» – наш общий пламенный привет!

Россия, XXI век, в Хабаровске последнюю неделю вещают о бурном развитии IТ-технологий - обещают целый технопарк забабахать. А люди в часе езды от центра города по кустам гадят, днями сидят без воды и электричества. И зимы еще не было. Лоск цивилизации слетел мгновенно, достаточно отрубить электропитание. Дверь в средневековье распахивается одним пинком.

Локальное стихийное бедствие наблюдал Эдуард Попов