Хабаровские политологи о программе развития Дальнего Востока

В конце сентября правительство РФ утвердило Национальную программу социально-экономического развития Дальнего Востока на период до 2024 года и на перспективу до 2035 года. Нацпрограмма подготовлена по поручению президента Владимира Путина. В июньском указе «О мерах по социально-экономическому развитию Дальнего Востока» глава государства обозначил главные стратегические цели госполитики в дальневосточных регионах.

Программа призвана решить ключевые проблемы регионов: повысить качество жизни, сократить миграционный отток, ускорить темпы роста экономики региона и улучшить демографическую ситуацию. Памятуя о том, что предыдущие госпрограммы по развитию Дальнего Востока, по большей части, потерпели провал, эксперты с настороженностью высказываются о новом национальном документе. Хабаровские политологи тоже поделились своим мнением о программе.

Илдус Ярулин

В целом, по мнению политолога профессора ТОГУ Илдуса Ярулина, программа ставит хорошие цели.

- Несомненное достоинство - это первая национальная программа, более того, ни в одном федеральном округе такой программы нет. И это говорит о том, что проблемы Дальнего Востока становятся и национальной проблемой. Национальным признанием факта, что Дальний Восток надо развивать. Интересно, что после рабочей поездки председателя правительства Михаила Мишустина, где он лично узнал о существующих в дальневосточных регионах проблемах, увидел все своими глазами, в программу были внесены коррективы, - сказал политолог.

По словам Илдуса Ярулина, до принятия этого важного документа на весь Дальний Восток был брошен клич: давайте свои предложения!

- Много было предложений, идей, и граждане обращались, и целые коллективы, исследовательские группы, объединения. Не внушает оптимизм то, что мы не знаем, вошли все эти предложения в программу или нет. Но всенародное обсуждение путей развития ДВ – это многого стоит. Своего рода прорыв, - отметил Илдус Файзрахманович.

Еще один позитивный момент программы – упор на решение социальных задач: обеспечение жильем, рабочими местами, строительство новых школ, больниц. Причем программой ставятся вполне конкретные цели. Плохо то, что начало действия совпало с нынешним и следующим годами: пандемия сильно подорвала экономику, и сейчас речь больше идет о восстановлении.

- Механизм реализации четко не прописан: как это сделать и кто будет делать. По моему мнению, надо создать консультационный совет губернаторов, представителей крупного бизнеса по типу Госсовета, чтобы можно было весь процесс координировать. Поодиночке регионы программу не вытянут. Провести представительную конференцию, пригласить лучших умов и проанализировать причины провалов прежних программ. В целом, слава богу, что о Дальнем Востоке начинают говорить, что есть национальная программа, да, она несовершенна, но это первый опыт большой национальной программы, - считает политолог.

Валерий Чудесов

Сам факт появления нацпрограммы - позитивный момент, потому что устанавливает определенные ориентиры в развитии дальневосточных регионов, отметил политолог Валерий Чудесов.

- Сначала был указ президента Владимира Путина, в котором отмечены определенные моменты, связанные с развитием Дальнего Востока. При всем проблемном отношении к программе – это документ, который мы должны выполнять, я имею в виду органы государственной власти на уровне субъектов Федерации. Документ обязателен для исполнения, и это дает определенный стимул для концентрации усилий на решение проблемных моментов в развитии каждого субъекта РФ. Если исходить из критических замечаний в адрес программы, то органам власти нужно будет разрабатывать мероприятия по ее реализации, механизм реализации. Либо принимать свой вариант, более детализирующий основные положения, и вот в этой детализации можно предусмотреть моменты, связанные с тем, что вызывает определенное раздражение, непонимание, - сказал Валерий Чудесов.

Как считает политолог, есть еще один положительный момент. Программа будет постоянно мониториться, результаты ежегодно докладываться президенту. Все предыдущие программы этим не отличались. То ли был скрытый мониторинг, то ли его вовсе не было, но результаты и итоги выполнения до широкой общественности не доводились. Сейчас подход поменялся.

- На этапе разработки документа было внесено много предложений органами власти, муниципалитетами, организациями, гражданами. Так вот, те предложения, которые не вошли в федеральную программу, могут войти в краевую. Если правительство края вернется к этим предложениям и обратится, например, к жителям Верхнебуреинского района - мол, дорогие граждане, ваше предложение не вошло в нацпрограмму, но оно будет, мы его учли. Люди увидят, смогут сказать: это же мы предлагали, и на этой волне может возникнуть то, о чем мы забыли, – трудовой энтузиазм, - высказал мнение Валерий Владимирович.

Евгений Чадаев

Как считает политолог, директор экспертно-аналитического центра «ДВ регион» Евгений Чадаев, национальная программа своевременна. В ней учитываются новые реалии, новые технологии развития, тенденции, инновационные моменты.

- Во всяком случае, программа призвана все это учесть. Я полагаю, что основана она уже на других подходах к реализации. Да, документ не идеален, но содержит в себе много концептуальных идей, - прокомментировал политолог.

Нацпрограмма по развитию Дальнего Востока будет реализована в три этапа: с 2020 по 2024 год, с 2025 по 2030 и с 2031 по 2035 год. Она состоит из трех разделов: экономика, инфраструктура, социальный блок и затрагивает все сферы жизнедеятельности. Программа наполнена важнейшими мероприятиями, которые направлены на ускорение темпов экономического развития дальневосточных регионов и улучшение качества жизни жителей. Стоит подчеркнуть, что это не отраслевой документ, а комплексный, в котором пошагово прописаны аспекты проблем и пути решения.

Особый акцент делается на социальном блоке: развитие системы здравоохранения, образования и науки, обеспечение транспортной доступности, создание благоприятных условий для рождения детей, строительство жилья и формирование комфортной городской среды, развитие сферы культуры и спорта, а также программы «Дальневосточный гектар». Много внимания уделяется развитию экономики.

Если говорить о процентах, то на период до 2024 года планируется превышение среднероссийских темпов роста показателей качества жизни, в том числе по таким основным направлениям, как повышение ожидаемой продолжительности жизни не менее чем на пять лет, снижение смертности населения трудоспособного возраста не менее чем на 35%, увеличение годового объема жилищного строительства в 1,6 раза.

Юлия Рудакова

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