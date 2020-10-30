В Хабаровске стартовал патриотический тур «Поезд Победы»

Возле центрального входа железнодорожного вокзала множество детей. Некоторые с родителями или с сопровождающими их взрослыми. Все они участники туристического тура «Поезд Победы».

«Это наш первый проект подобного рода, – рассказывает Марина Ус, генеральный директор хабаровского турагентства «Аквамарин». – «Поезд Победы» посвящен 75-летию победы в Великой Отечественной войне. Мы собрали детей из разных районов нашего края, чтобы показать им четыре города: Хабаровск, Уссурийск, Владивосток и Находку. В этих населенных пунктах мы пройдемся по памятным местам, музеям, посетим воинские части, посмотрим военную технику. В частях у нас будут живые уроки, где ветераны боевых действий расскажут, что такое носить погоны, быть военным, охранять нашу Родину».

Участниками тура являются более ста детей. Экскурсионный комплекс состоит из двух этапов. Одна группа едет только до Уссурийска. В приморском городе школьники посетят не только воинские части, но и резиденцию Деда Мороза в Изумрудной долине. После этого они вернутся обратно. Остальные двинутся дальше по запланированному маршруту.

«Подобные туры мы будем делать регулярно на 9 мая, – продолжает Марина Ус. – Когда мы предложили Министерству обороны организовывать для детей экскурсии, сотрудники ведомства охотно пошли нам навстречу. Сказали, что это хорошее дело, и стали поддерживать нас во всех начинаниях».

Группа детей из двадцати человек не галдят и не носятся, как остальные. Устали с дороги – они всего полтора часа назад приехали из Богородского (Ульчский район). Это самый отдаленный населенный пункт, жители которого пожелали принять участие в «Поезде Победы».

«Комитет по образованию прислал информацию, что формируется туристический тур, – сообщила учитель начальных классов и заместитель директора по воспитательной работе Богородской средней школы Александра Русскова. – После чего мы разослали приглашение по родительским группам. В результате собралась группа из двадцати детей, плюс двое сопровождающих взрослых».

Участвуют в туре школьники из Троицкого, Солнечного и других сел и поселков. Желающих было бы больше, однако из-за пандемии многие побоялись ехать.

«Об этом туре мне сказала моя жена, – поведал житель одного из сел Нанайского района Александр Бельды («сын Амура, брат кеты», представившись, тут же зарифмовал мой респондент). – Мы и решили отправить детей. Я им даже в дорогу дал рыбий жир, чтобы они коронавирусом не заболели. А рыбий жир у нас самый вкусный, самый уматный!»

Андрей Канев

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