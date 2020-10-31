Спецкор газеты «МД XXI век» занял второе место на Всероссийском конкурсе

В Москве прошла конференция "Вопросы ресоциализации граждан, освобождающихся из мест лишения свободы". На ней были подведены итоги 5-го Всероссийского конкурса среди журналистов и пресс-служб ФСИН России "Слово ранит, слово лечит". Статья специального корреспондента газеты «Молодой дальневосточник XXI век» Андрея Канева "Достойна наказания и жалости" заняла второе место в номинации "Лучшая публикация". Она была посвящена судьбам женщин-заключенных ИК-12 в поселке Заозерное.

В конкурсе приняло участие более ста журналистов и сотрудников пресс-служб управления Федеральной службы исполнения наказаний. Победителями признали десятерых человек. Их поощрили почетными грамотами и денежными премиями.

В России каждый год из тюрем освобождается около двухсот тысяч человек. Осужденным крайне непросто вернуться в общество. Работодатели неохотно берут таких людей на работу. Вчерашний зек, не видя путей к добыче пропитания честным образом жизни, возвращается к криминальной деятельности. И, как следствие, обратно в колонию.

Среди участников конференции - члены Общественной палаты России, сотрудники Фонда помощи заключенным, УФСИН, представители Общественной наблюдательной комиссии и волонтерских организаций. Основной темой мероприятия стал тезис "надо дать бывшему осужденному шанс". Помимо гуманистической миссии, данное утверждение продиктовано и прагматизмом. Если вчерашнего зека наставить на честный путь, он не станет совершать новых преступлений.

Общество старается по-разному ресоциализировать осужденных. В нескольких регионах существуют общины бывших заключенных, живущих крестьянско-фермерским хозяйством. В Иркутской области существует проект, где успешные бизнесмены берут под свою опеку осужденных подростков, чтобы показать тем пагубный преступный путь и, в свою очередь, мотивировать их на достижение успехов честным трудом. Нередко значительный вклад в ресоциализацию осужденных вносят священники Русской православной церкви.

Федор Кабанов