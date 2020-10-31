Сегодня в Хабаровске — последний день пассажирской навигации

С 1 ноября теплоходы бросят якоря в затоне, встанут на зимовку и будут ждать планового ремонта.

Всего за время навигации-2020 пассажирские суда совершили порядка 950 «круговых» рейсов по трем маршрутам к островам Дачному, Кабельному и Большому Уссурийскому.

Напомним, что из-за паводка перевозки пассажиров на левобережье были временно приостановлены с 13 сентября до 8 октября. Свои коррективы в работу речного транспорта внесла и пандемия COVID-19.

В связи с необходимостью соблюдения социальной дистанции, на линию теплоходы выходили с половинной, а то и с минимальной нагрузкой: при общей вместимости в 250 персон на борт поднималось по 25-60 человек.

Как рассказала главный специалист городского управления промышленности, транспорта, связи Нонна Белова, с начала навигации, которая стартовала в мае, было перевезено около 90 тысяч пассажиров – немного меньше, чем в прошлом году.

«Стоит отметить, что сезон речных перевозок 2020 года речники завершают без серьезных сбоев в работе. Несмотря на все трудности – паводок и пандемию коронавируса – садоводы и огородники левобережья были доставлены водным транспортом к пунктам назначения и смогли законсервировать свои дачи на зиму», — отметила Белова.

В текущем году из бюджета Хабаровска на осуществление пригородных речных пассажирских перевозок по Амуру было выделено 34 миллиона рублей. Однако по итогам сезона часть средств переводчику выплачена не будет из-за простоев в работе судов, вызванных паводком. Окончательные итоги навигации-2020 будут подведены в ноябре.