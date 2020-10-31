В Хабаровске лучшему студотряду вручили знамя и 10 тысяч рублей

В Хабаровске подвели итоги трудового семестра студенческих отрядов края. 61-й трудовой сезон на фоне разгулявшейся пандемии для многих бойцов в зеленых куртках выдался напряженным.

«Вы большие молодцы, очень позитивные и крутые! Несмотря на то, что год выдался тяжелым, вы смогли добиться многого», - обратилась к бойцам Алина Стебнева, начальник управления молодежной политики.

Лучшие среди первых

В зале сидели как ветераны студенческого движения - их куртки были усыпаны значками, жетонами и шевронами, так и неофиты-абитуриенты в необмятых «бойцовках» без всяческих украшательств. Увы, в этом году по медицинским показаниям не все смогли выразить себя в труде.

Педагогический отряд «Сова» наградили переходящим красным знаменем и сертификатом на 10 тысяч рублей. Эти деньги ребята потратят на развитие отряда.

Среди отрядов проводников подвели итоги первого в истории края конкурса профессионального мастерства с говорящим названием «Труд крут». Победил студенческий отряд «Восток» из ТОГУ. Ребята представят край на всероссийском этапе конкурса.

Всего для студенчества, желающего поработать в летний период, в крае на данный момент развивается шесть направлений. Правда, проводники, пройдя обучение, колесить по стране все же не отправились. Но педагогические и строительные отряды, путина, сервис и, конечно же, медицина были востребованы.

Как отметил Михаил Чувашов, командир хабаровского регионального отделения российских студенческих отрядов: «Лето выдалось непростым, но мы нашли силы. Участников студенческих отрядов как раз и отличает умение найти выход из любой ситуации, преодолеть препятствия. На то они и бойцы».

Это наша с тобой биография

Жаль. Жаль, что из года в год уменьшается количество молодых, желающих принять участие в столь позитивном движении. Еще не так давно, в середине 80-х, тысячи юношей и девушек вместо бессмысленного прожигания жизни в летние месяцы отправлялись на заработки в составе ССО - студенческих строительных отрядов.

Их можно было увидеть во всех местах края. И даже за пределами. Особенно «денежным» в то время считалось быть проводником в поездах дальнего следования. Это же золотая жила! Когда жаждущие и страждущие пассажиры готовы ради укрепления здоровья в поездке к морю отдать большие деньги. И шабашники, простите, студенты-строители за летний трудовой семестр, тяжело работая, неплохо зарабатывали. На память оставались куртки-стройотрядовки. Пара таких, пестрящих значками, у меня до сих пор висит в шкафу. Ностальгия!

Нынешние любители трудового семестра в несколько сот человек выглядят бледновато на историческом фоне прежних ССО.

Леди делали это регулярно

Утеряна такая прекрасная традиция прошлых лет, как КМСХО - комсомольско-молодежный сельскохозяйственный отряд. На месяц-полтора выезжали в села, убирали отечественный продукт на полях.

Кто сказал, что сейчас, на нынешнем этапе развития социально-производственных отношений, подобное движение невозможно? Убираем одно слово «комсомольский» из наименования отряда - и в добрый путь! По информации главного управления внутренней политики Хабаровского края, импортозамещение, особенно в сельском хозяйстве, очень востребованный участок работы для молодых: «В этом году возросло квотирование на предприятиях, где работодатель традиционно приглашал к себе иностранных работников. Студенческие отряды смогли закрыть эту потребность, отработать качественно и показать, что на следующий год тоже готовы к сотрудничеству».

Сейчас нет тех сельхозпроизводителей – совхозов и колхозов, которым на помощь каждую осень бросались абитуриенты и часть студентов второго курса. Но землица-кормилица, которая требует приложения сил молодых, осталась! Мировой опыт, в частности Англии второй половины 40-х годов прошлого века, подтверждает тезис о благотворном влиянии здорового труда на лоне природы. В помощь фермерам в сельскую местность Великобритании тогда отправили порядка 80 тысяч «бойцов» - в основном молодых леди из низшей части среднего класса.

Сельхоз-девицы (лэнд-герлз) за это имели кров и еду. И даже оплату - чуть менее 30 шиллингов в неделю. На современные деньги (девальвации, фальсификации, обменный курс) - порядка 3-4 тысяч рублей. Половина из них вычиталась как оплата за бытовые условия и еду. Эти юные леди ВСЮ Англию, при помощи фермеров, картошкой завалили! Так что, пора внедрять передовой западный опыт на нашем Дальнем Востоке? В отличие от Англии 40-х, у нас «низшей части среднего класса» гораздо больше. Резервы есть, надо эффективно воспользоваться.

Земля ждет молодых

В свое время движение сельхозотрядов было самым многочисленным в крае. Усиленно оно бурлило при видном советском общественно-политическом деятеле Алексее Черном, чей столетний юбилей планируется широко отпраздновать в 2021 году. Именно при нем, первом секретаре Хабаровского крайкома КПСС, с начала 70-х по конец 80-х годов прошлого века развивалось сельское хозяйство. Да так, что пейзане не успевали выигрывать битву с урожаем. И тогда...

С конца августа - начала сентября сотни и сотни только что поступивших молодых людей обоего пола отправлялись в сельскую местность для помощи местным производителям, что изнемогали в борьбе с большими урожаями. Основные сельхозкультуры, с которыми бились бойцы, - картошка, корнеплоды, капуста. С целью поднятия эффективности ручного труда в поле, для успешной уборки последней культуры на предприятиях края изготовили специальный нож типа мачете. А вот предложенное в 1985 году устройство для срезания кочанов капусты в виде толкаемой ручной тележки с ножами не прокатило – слишком уж капустные поля были неровными да переувлажненными порой. Ручным инструментом, в резиновых сапогах и брезентовой штормовке лучше выходило.

Моется тот, кому лень чесаться

Это еще повезет, если стройотрядовскую куртку выдадут в начале сельхозработ.

Село Екатерино-Никольское, тогда ЕАО в составе края, 1984 год, вспоминает Ольга С.: «Нас, абитуру, везли по Амуру на «ракетах». Высадились в селе, в пограничной зоне. Весь сентябрь жили в бараках, где в дверях щели - палец пролезет. И в межкомнатных перегородках такие же отверстия. Хорошо, что девочки нашли большие листы оберточной бумаги, привезли, утеплили стены. Какие батареи?! По периметру барака шли трубы среднего диаметра, чаще всего еле теплые. Душ?! Баня?! Умывальник под навесом. За все время пребывания - почти полтора месяца - руководство отряда только два раза дало возможность нормально помыться в бане. А так сами, кто как мог, и выкручивались - с местными договаривались о баньках, воду в тазиках и иных емкостях грели!». По ее словам, часть девиц там и застудились на всю оставшуюся жизнь…

И насчет питания было не очень: «Кормежка? Порой такое давали, проще выбросить. Обедали всегда в поле, сидя на ведрах. Один раз особенное гуано привезли. Началась буча: тяжелая работа - загнувшись раком, собирать картошку в грядках, а тут… скотине лучше готовят! Отказались работать, сели и сидели. Так эти… (имеются в виду руководители отряда. – Авт.) нас до вечера в поле, голодных, продержали!».

Много чего рассказала про тот сезон «на картошке» нынешняя преуспевающая бизнесвумен. Ах да! За работу осенью в поле ей выдали стандартную на то время студенческую стипендию – чуть более 40 рублей. И в день своего рождения (вторая половина сентября) она получила из рук руководства КМСХО премию - кулинарное изделие типа рулет.

Столько лет прошло, а дама до сих пор сожалеет, что ту награду не размазала по «самодовольной роже этого комсомольского вожака».

Про подобное отношение к бойцам КМСХО мне рассказывал знакомый, что в 1983 году после поступления в политен, в Амурзете (Еврейская автономная область), в подобной обстановке на полях отработал «трудовой семестр». «Ржать будешь - в этом селе только один еврей был! И то приезжий, на машине хлеб привозил». Еще больше о стройотрядах прошлого из ТОГУ вы можете узнать, посетив музей университета.

Нынешние стройотрядовцы продолжают традиции бойцов прежних лет. Но в новых товарно-денежных отношениях. Пару лет назад в зависимости от того, куда и как попал тот или иной «боец», заработная плата могла составлять от 25 от 120 тысяч рублей за «пятый семестр». Роман Сорокин, студент магистратуры ТОГУ, боец отряда путинного направления 2018 года, не даст соврать: «Не все ожидания подтверждаются, но моя зарплата все компенсирует».

Осталось бойцам сезона-2021 пожелать успехов в их благодатном труде. Ну что, молодежь, вперед и с песней.

«А стройотряды уходят дальше, а строй гитары не терпит фальши. И наш словесный максимализм проверит время, проверит жизнь. Радостный строй гитар! Яростный стройотряд! Словно степной пожар, песен костры горят».

Андрей Дунаевский

Фото автора

В 2018 году работу в студотрядах получили 2083 человека. В 2019 году хабаровским региональным отделением студенческих отрядов был трудоустроен 621 человек. В 2020 году в 31 студенческом отряде работало порядка 500 человек.