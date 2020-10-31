В Хабаровском крае ущерб от паводков свели к минимуму

В 2013 году в наш регион впервые за много лет пришла «большая вода». Она нанесла большой ущерб. Увы, были и погибшие. Казалось, что больше подобного не повторится. Однако то ли климат изменился, то ли хабаровчане чем-то прогневали высшие силы, но наводнения с тех пор стали происходить гораздо регулярнее. От потопа страдают люди, гибнут урожаи, повреждается имущество.

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев сразу же после назначения плотно занялся вопросом защиты жителей региона от «большой воды». В первую очередь ему удалось договориться с федеральным правительством о выделении 641 миллиона рублей на достройку дамб в Комсомольске-на-Амуре. Подрядчика, который сорвал на этом объекте все сроки, сейчас по поручению главы региона проверяет прокуратура.

Краевой бюджет выделил 16,4 миллиона рублей для усиления дамбы в городе Юности и для перекрытия входа в Амурский затон в Хабаровске. При опасности подтопления выработаны механизмы оперативного размещения временных защитных сооружений, водоналивной дамбы и мощных насосов.

Учитывая непредсказуемую паводковую обстановку, принято решение не демонтировать временные защитные сооружения в Комсомольске-на-Амуре и Комсомольском районе, а только оставить проходы к Амуру. Это позволило защитить от потопа около 200 домов в Хабаровске и свыше 1,5 тысячи домов в Городе Президентского внимания.