Как хабаровчане учатся общаться с медиками в новых условиях

В один из вторников к вечеру сотрудник начал чихать отчаянно. Метаться было поздно, оставалось надеяться, что пронесет. По ОРВИ эпидемиологический порог превышен. Приняла противовирусное для профилактики. А если не ОРВИ?

Суббота. Не пронесло. К вечеру температура скакнула за 38. В общем чате стали появляться сообщения – слегли все, кто во вторник присутствовал. Одна так и вовсе в пятницу занемогла. Симптомы у всех одинаковые, значит, и зараза одна. Правда, ту, которая Первая, в очередь на компьютерную томографию записали, они с мужем – правильные люди, самолечением не занимаются, вызвали врача на дом.

Еще год назад залегла бы на три дня лечиться и к очередному газетному дню, глядишь бы, пришла в норму, потащилась бы с остатками соплей и кашля в офис. Но сейчас опасаюсь за коллег. Звоню редактору, интересуюсь: не могу ли поработать дома или обязательно больничный нужен. «Да сиди», - говорит.

Дома работать хорошо: ноут на живот, кота под бок, бульончик с интерферонами на столик.

Черный вторник

Снова вторник. Первая написала, что у них на КТ нашли поражения легких, у мужа и вовсе матовое стекло. «Завтра космонавты придут, - говорит, - ты сама как?». Как всегда, когда вирус подхватишь, – сопли отошли, бронхит начинается. На фоне их результатов обследований это мне так не нравится, что, кажется, даже живот заболел и руки дрожат. Вызову-ка я скорую.

- Скорая будет часов через шесть, очень много вызовов, - отвечают мне на подстанции.

Тогда еще не было информации, что в других регионах скорая и врачи приходят через несколько суток!

Готовлю паспорт, зарядку для телефона, переодеваюсь для выезда, закладываю коту корм. Я живу на четвертом, домофон не работает, попросила позвонить как подъедут. В 23:00 звонят:

- Захватите сразу с собой паспорт и полис. Мы вас в машине посмотрим, и если что – повезем.

Полис! Последний раз я была у врача три года назад – где искать документ?! Как правило, люди хранят их в определенном месте, я тоже. Но на этой полке – уйма папок, в какой из них? Суетно роюсь в бумагах, кот волнуется. И тут мне кажется, что в железную дверь внизу кто-то стучит. «Наверное, не дождались», - думаю я, хватаю телефон и несусь вниз.

Когда за мной захлопывается дверь подъезда, я понимаю, что ключи остались в квартире. Квартира открыта, а я – в тапках, без паспорта и полиса, но с телефоном…

И даже маски на мне нет, а иду в скорую!

- А-а-а-х! – всплескиваю руками.

- Что случилось? – спрашивают девчонки в медицинских синих костюмах. Заметно, как прибавилось молодых врачей.

С волнением объясняю.

- Ладно, - улыбаются они, - маску мы вам дадим, без документов посмотрим.

Кстати, сами они тоже без масок. Из осмотра – опрос и измерение сатурации. Далее предложение:

- КТ закрылось. Завтра вызовите врача, он вам направление выпишет. Но, судя по тому, как вы скачете, никакого воспаления легких у вас нет.

Теперь бы домой попасть. Слышу, как на весь подъезд истошным голосом орет кот, вижу, как кто-то мечется между пролетами. Кот никогда не спускался дальше третьего этажа, а тут вижу его между первым и вторым. Любительница животных со второго этажа пытается кота спасти.

И тут я – вся в белом и маске. «Галя, уходи! – кричу. – У меня скорая была!». (Мы с соседками трепетно относимся друг к другу.) Галя шустрит наверх и останавливается где-то на четвертом. «Ой! – хватается за голову, - Куда это я?». Теперь я снова бегу вниз, чтобы пропустить Галю в ее квартиру и соблюсти социальную дистанцию. Кот на руках орет и царапается.

Вы зачем сюда пришли?

Утром со 146 раза дозваниваюсь в поликлинику, чтобы вызвать врача. Вчера, если что, вышел приказ: всем с соплями дома сидеть, в поликлиники не соваться.

- Температура есть? - спрашивают.

- Вечером была, сейчас нет, - соврать не получается.

- Приходите.

- Но у коллеги уже тест взяли, и нас много одновременно заболело, - говорю.

- Все равно приходите. Ваше время 14:30.

Отправляюсь в «логово врага».

«С признаки ОРВИ и гриппа – оставайтесь дома!», «Носите маски, соблюдайте дистанцию!» - встречают меня объявления. А еще – сотрудница с термометром. На ней – ни маски, ни перчаток.

Бахил нет. Гардероб не работает. Регистратор один на всех, но люди в очереди – сознательные.

- Нет вас в записи! - удивляется регистратор.

- Не может быть, - говорю, - но все легко проверить: ведь разговоры записываются.

- Да и времени такого нет: врач принимает с 16!

- И что делать: два часа сидеть всех заражать - у нас уже полконторы «вымерло»! - давлю на гниль и наблюдаю, как вокруг рассасывается очередь.

- Врач в кабинете! - сдает кто-то из пациентов.

- Дома надо сидеть! - «дружелюбно» советует регистратор.

Я б с радостью. Но мне сказали: «Можешь ходить – ходи».

У кабинета врача я первая и последняя: «Можно?»

- Подождите.

Пока жду (недолго), подходят еще четверо: на 14:45, 15:00, 15:15, 15:30. Заглядываем снова.

- Я принимаю с четырех! - говорит врач.

Иду к заведующей: «Я жаловаться».

- Жалуйтесь, - улыбается она, одновременно объясняя что-то кому-то по телефону. Выслушав, снимает трубку и очень ласково просит: мол, понимаю, что вы устали, вы у нас молодчинка, но вот к вам люди записаны…

- А уролог принимает? - заглядывает в кабинет пациентка.

- А что нет его? - спокойно спрашивает заведующая. - Вчера вроде был.

Мне кажется, в этом эпизоде – вся суть сегодняшней ситуации.

Прием начинается. Доктор выписывает мне витамины с намеком: «Это для настроения».

- А тест на коронавирус, а КТ?

- Вы были в контакте?

- Еще не знаю, результаты коллеге пока не пришли.

- Вот и не нужен он вам…

У выхода из поликлиники стояла водовозка. Санитарки наполняли ведра. Водопровод, оказывается, не функционировал… Гигиена, пандемия, что ж.

Продлевать будете?

Следующий прием - в среду. В понедельник позвонили из поликлиники: «Пойдете к другому врачу». – «А что с нашей?» – «Госпитализирована в десятку».

Искренне желаю доктору выздоровления. Она – человек в возрасте, а вела прием на таком сложном участке. Как я поняла из разговора с ней заведующей, – сверх времени.

Следующий врач, похоже, тоже крутилась как белка в колесе. Что порадовало? Пальцем ко мне не прикоснулась. Спросила только: «Выписываемся или дальше будете болеть?».

Закрыла модный электронный больничный. В поликлинике заверили, что все передадут. Бухгалтер требует номер, иначе ее система не принимает. Дозвониться до регистратуры невозможно – телефон попросту отключен. Интернет показывает «красный» наплыв посетителей. Только выписалась и опять?

Выждав время, сдаю платный тест на антитела. Коллега сообщила, что ее тест отрицателен.

Учения закончились

Чему они научили? Одни – замотаны, другие – напуганы, и это вносит хаос в и без того не идеальную систему здравоохранения. Мне казалось, что проверять должны всех подозрительных. Но нет. Тесты кончились? Загруженность большая, специалистов берегут? Или статистику не хочется портить? И еще одна версия недавно появилась – меньше больных, меньше надбавок врачам.

Каждый день в «Инстаграме» минздрава я следила за ковидной статистикой. И вдруг - хлоп - в один прекрасный день смены министра аккаунт министерства Хабаровского края вдруг стал аккаунтом медицины ДФО. Позитивной информации прибавилось, комментариев стало меньше. А из подробностей по коронавирусу – сравнительная статистика по всему округу. Сколько раз просили подписчики: верните краевую информацию! – нет, не слышат. Или не слушают.

Но окончательно «добил» минздрав на прошлой неделе. Лезу по утренней привычке за новостями, а мне говорят: «Стоп. Закрытый аккаунт». Что скрываем?

В общем, сделала я вывод: спасение утопающих… Сами знаете чье дело. Бережемся и бережем других.

Ирина Северцева