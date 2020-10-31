Житель Хабаровского края облил спиртом и поджег неприятеля

27-летний житель поселка Хор сильно конфликтовал со своим сверстником. В подъезде жилого дома он облил спиртом неприятеля и поджег его. Потерпевшего с сильными ожогами доставили в больницу, где он через неделю скончался.

Убийцу задержали. Ранее мужчина привлекался к уголовной ответственности за совершение имущественных преступлений. На сей раз его будут судить по гораздо более тяжкой статье. А именно - п. «д» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное с особой жестокостью).

Дело передано прокурору района имени Лазо для утверждения обвинительного заключения и дальнейшего направления в суд для рассмотрения по существу. Любителю применить спирт не по назначению грозит наказание вплоть до пожизненного заключения.



