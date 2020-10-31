«Большая вода» ушла из Хабаровского района

За прошедшие сутки еще три населенных пункта вышли из зоны паводка, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Хабаровскому краю.

Хабаровский район полностью вышел из зоны паводка. От воды освободились еще два населенных пункта Ульчского района

Малые реки Хабаровского края по состоянию на утро 31 октября 2020 года находятся в своих берегах. На Амуре местами сохраняются уровни выше отметок неблагоприятного явления. На всех реках региона преобладают спады уровней воды. В центральных и северных районах края на водных акваториях продолжается процесс ледообразования.

Сегодня утром уровень Амура у города Комсомольск-на-Амуре составил 495 см (- 5 см за сутки), у города Хабаровска 286 см (- 14 см за сутки), у города Николаевск-на-Амуре 198 см (+4 см за сутки).

За прошедшие сутки еще три населенных пункта вышли из зоны паводка. От воды освободились последние участки подтопленных автодорог в селе Елабуга Хабаровского района и в населенных пунктах Циммермановка и Ухта Ульчского муниципального района. Таким образом, Хабаровский район полностью освободился от воздействия паводковых вод, здесь больше нет подтопленных территорий.

По данным на утро 31 октября 2020 года в зоне паводка продолжают оставаться 18 населенных пунктов в четырех муниципальных образованиях, где сохраняются подтопления на 34 земельных и приусадебных участка и 18 отрезков внутрипоселковых дорог.

В Комсомольске-на-Амуре вода ушла с территории последних восемь дачных участков, остаётся под воздействием паводка 31 приусадебный участок, а также подвал одного социально-значимого объекта и подвалы 11 многоквартирных жилых домов.

В Комсомольском районе обстановка без изменений за сутки. Здесь остаются подтопленные территории в семи населенных пунктах, по одному участку местных дорог и проездов.

В Амурском районе остаются подтопленными один участок дорого в районном центре и отрезок дорожного полотна автодороги между населенными пунктами Амурск и Омми.

В Ульчском районе в селе Тахта остаются подтопленными три земельных участка и один участок дорожного полотна. Еще в восьми поселках и селах района подтопления сохраняются на восьми участках внутрипоселковых дорог.