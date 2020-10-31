В Комсомольске-на-Амуре отремонтируют 170 километров дорог

В городе Юности врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев посетил несколько участков ремонта автодорог. Так, реконструкция Комсомольского шоссе по второму этапу выполнена на 65,3%, по третьему – 72,7%. Ведется обустройство трассы, монтаж светофоров и пешеходного ограждения.

Работы проводятся в рамках национального проекта «безопасные и качественные автомобильные дороги». Выполнен ремонт на 20 участках магистралей общей протяженностью 21,33 километра.

Федеральный бюджет выделил на эти нужды 450 миллионов рублей, краевой – около 50 миллионов. Доля бюджета Комсомольска-на-Амуре – 6 миллионов рублей. Ремонт почти завершен.

Всего же до 2024 года в городе Юности планируется привести в нормативное состояние 170 километров автодорог.