В Комсомольском судомеханическом техникуме потеряли историческую память?

В Комсомольске-на-Амуре установили очень спорный монумент. Никто ничего такого не хотел, желали, чтобы было патриотично и душевно. Стелу «Дети – фронту» открыли возле Комсомольского-на-Амуре судомеханического техникума имени Героя Советского Союза В.В. Орехова. Все как положено: торжественно, дети и «дорогие ветераны» возложили цветы.

Через день выяснилось, что изображенный на памятнике с душещипательным названием «В благодарность героическому труду детей – выпускников РУ №6, в тылу ковавших Великую Победу над фашистскими захватчиками» изображен нацистский корабль. Как-то очень нехорошо получается – советские подростки обеспечивали кригсмарину запчастями?! Такой монументальной «лажы» давно не было на дальневосточной земле.

Все делали правильно

Если быть точнее, «мастера» изваяли на монументе наряду с советской подводной лодкой типа «С», корпусами артиллерийских боеприпасов, подростка у станка и эскадренный миноносец типа 1936A (Mob) ВМФ Германии. Всего было построено 7 единиц данного типа. Конкретный нацистский корабль, что «прославляет» памятник в Комсомольске, - Z-39 был заложен в Киле 15 августа 1940 года, спущен на воду в начале декабря 1941-го, в состав флота вступил в конце августа 1943-го. Как DD-939 в 1945 году передан США. В 1947 году амеры уступили его на запчасти Франции. Разобран в 1958 году.

Спутать его с советскими кораблями очень трудно, тем более для специалистов по судам. Есть масса бросающихся в глаза деталей – две орудийные башни, надстройки, радиооборудование, трубы и т.д. Фото этого нацистского судна гуглится влёт! Результатов с поясняющими надписями и фотографиями отличного качества масса.

И ведь не скажешь, что все делалось с бухты-барахты. По словам директора техникума, срок создания мемориала был приличный: «Пять лет ушло на согласования и получение разрешений. Решили установить мемориальные стелы, на одной из которых будет нанесено изображение со всем известной фотографии - мальчика, работающего у станка».

Бронзовый памятник не осилили – дорого, решили остановиться на гранитных плитах. Еще 9 мая в 2015 году в торжественной обстановке заложили памятную капсулу с посланием для будущих поколений.

На дело создания мемориала подписали специалистов, что ваяют кладбищенские надгробья, - ООО «Мемориал». Ольга Гузикова, педагог дополнительного образования техникума, поначалу была довольна результатом: «Мы им схематично нарисовали эскиз – фигуру мальчика, военные корабли, попросили сделать их именно такими, какие были во время войны. Мне кажется, получилось достойно».

А что там с утверждением эскиза? Как на нем появился нацистский эсминец? Есть ли подписи сдающей и принимающей сторон под «схематично нарисованным эскизом»? И кто рисовал сей эскиз, кто проверял, кто утверждал? Вот только не надо мне говорить про «непрофессионализм и девочек-дизайнеров».

Уже бывало не раз, когда к очередному Дню Победы в РФ ветеранов со всевозможных плакатов поздравляли: немецкие танкисты, летчики вражеских авиачастей, солдаты вермахта и прочие враги. По буквам – задумка, обсуждение, эскиз и оплата данного монумента производились полностью за счет резервов и средств судомеханического техникума имени Героя Советского Союза В.В. Орехова. В этом учебном заведении работают специалисты по судам или кто?

Что вы мне травите?

Несколько раз срок ввода объекта в эксплуатацию переносился – первый был назначен на 8 мая 2020 года. И никто ни разу не обратил внимания: что конкретно изображено. Зато после указания о наличии «ляпа» начались попытки откреститься от содеянного. По словам директора ООО «Мемориал» Елены Черных, данное изображение – этакий «собирательный образ» советских кораблей военного времени, некоторые элементы могут быть похожи. Тем более что мастера работали по нечетким фотографиям. Специально для директора ООО «Мемориал» Елены Черных и дирекции техникума публикуем в хорошем разрешении фото Z-39. Будьте патриотами – учите матчасть!

Директор техникума Наталья Зверева устала, по ее словам, от травли со стороны общественности и СМИ. Ведь хотели как лучше, получилось как всегда: «Дети трудились на фабриках и заводах всей страны. Было лишь изображено серийное производство кораблей, подводных лодок, снарядов, созданных руками детей-героев. Я не исключаю возможной ошибки, мы ничью память не хотели очернить».

В краевом минобразе взяли паузу, заявив, что позже разберутся на месте. Городские чиновники из Комсомольска открестились от «арт-объекта». Пока что памятник у Комсомольского-на-Амуре судомеханического техникума имени Героя Советского Союза В.В. Орехова затянули тканью. От греха подальше. Впереди - большая заруба между заказчиком – техникумом и исполнителем – ООО «Мемориал». Делаем ставки: кто кого? Или точнее, кто будет крайним в этой достаточно мерзкой истории?

У меня один вопрос: что и как там с накалом патриотического воспитания в судомеханическом техникуме имени Героя Советского Союза В.В. Орехова? Так и будем дальше воспитывать внуков и правнуков Победы без знаний и без памяти?

Андрей Дунаевский