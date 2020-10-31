Хабаровский край, возможно, один из первых в РФ получит вакцину от COVID-19

В Хабаровском крае продолжается борьба с коронавирусом. Врио губернатора Михаил Дегтярев лично возглавляет штаб по борьбе с COVID-19. Чтобы победить заразу, глава региона предпринимает оперативные и порой жесткие меры. Так, отменены спортивные соревнования с участием несовершеннолетних спортсменов из других регионов. В учреждениях культуры действует шахматная рассадка зрителей.

Дегтярев продолжает лоббировать интересы своей второй Родины. От правительства Москвы наш регион получил 200 тонн гуманитарной помощи (одноразовые комбинезоны, аппараты ИВЛ и БИПАП, медицинские маски и т.д.). В сентябре врио губернатора удалось добиться подписания соглашения между Минпромторгом, концерном радиоэлектронных технологий, правительством края и КГБУЗ «Хабаровский территориальный центр медицины катастроф» о выделении для края двухсот дополнительных аппаратов ИВЛ.

После привлечения в Хабаровский край крупного инвестора ГК «МедИнвестГрупп» получила новый импульс возможность по оказанию пациентам высокотехнологичной и доступной онкологической помощи. Инвестор заинтересован в строительстве Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре современных многопрофильных клинико-диагностических центров амбулаторной онкопомощи.

Ведется работа по увеличению коечного фонда и привлечению молодых специалистов в больницы. Кроме того, Михаил Дегтярев лично лоббирует вопрос выделения краю в приоритетном порядке одной из первых партий вакцины от COVID-19.