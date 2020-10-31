В Хабаровском крае — новые ограничения из-за COVID-19

В постановлении правительства в частности сказано, что до особого распоряжения в крае приостановлена работа театров, филармоний, цирков, сообщает пресс-служба регионального кабмина.

С 1 ноября в Хабаровском крае установлены новые ограничительные меры в целях снижения темпов распространения новой коронавирусной инфекции. Документ подписал сегодня врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев.

До особого распоряжения в крае приостановлена работа театров, филармоний, цирков. Закрываются детские игровые комнаты, в том числе расположенные в торговых центрах. Кинотеатры продолжают работать, но с максимально допустимой единовременной загрузкой зрительного зала в 30%.

Строго регламентировано проведение досуговых, развлекательных, религиозных, зрелищных, культурных и спортивных мероприятий. В них должны принимать участие не более 50 человек. При этом спортивные соревнования проводятся только при участии спортсменов из одного муниципального образования. Например, в городских состязаниях, проводимых в Хабаровске, нельзя участвовать спортсменам из других районов и городов края.

Ограничения не распространяются на всероссийские чемпионаты по футболу, хоккею с шайбой, хоккею с мячом, в которых принимают участие профессиональные спортивные клубы из Хабаровского края. В особом режиме в Хабаровске будет проведен чемпионат России по дзюдо. Его проведут в соответствии со строгими требованиями Роспотребнадзора и без зрителей. Начнется этот турнир 7 ноября.

Часть решений краевого штаба по коронавирусу носят рекомендательный характер. Так, например, работодателям предложено рассмотреть возможность перевода ряда сотрудников на дистанционный режим работы. В регионе сохраняется строгий масочный режим в местах массового скопления людей.

Со 2 ноября на базе общежития института повышения квалификации специалистов здравоохранения будет развернут госпиталь на 105 мест для лечения больных новой коронавирусной инфекцией, которые не нуждаются в кислородной терапии.



