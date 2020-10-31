Две смерти от коронавируса в Хабаровском крае за сутки

Число выявленных больных рекордное — 232 человека за минувшие сутки.

По данным минздрава региона, за минувшие сутки от коронавируса скончались два человека, выявлено 232 заболевших, выздоровевших — 69.

Тяжелых пациентов — 14, на аппаратах ИВЛ находятся 13 пациентов. Общее число больных, проходящих лечение — 4 тыс 787 человек, из них в стационарах — 2 тыс 246.

За время пандемии в регионе выявлено 16 тыс 294 случая коронавируса.

В Хабаровском крае развернуто 2 тыс 606 коек. Количество свободных коек — 360.