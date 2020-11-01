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Регионы получат средства для диагностики коронавируса
Деньги поступят из резервного фонда правительства России.
Федеральный центр поможет регионам оснастить необходимым оборудованием лаборатории медицинских учреждений, которые тестируют граждан на коронавирус.
На эти цели будет выделено более 1 млрд рублей. Распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин.
Федеральное финансирование позволит оснастить лаборатории специальным оборудованием, позволяющим проводить исследования с помощью высокочувствительных методов диагностики. Это повысит точность тестирования и увеличит охват населения новейшими методами диагностики.
Деньги поступят из резервного фонда правительства и будут распределены между 84 регионами пропорционально численности населения.