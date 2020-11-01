Селянин стрелял по собакам, а попал в ребенка

В селе Ленинском задержали подозреваемого в причинении подростку тяжкого вреда здоровью. Как рассказала старший помощник прокурора Еврейской автономной области Жанна Крепкогорская, в дежурную часть местной полиции пришло сообщение о том, что в больницу поступил несовершеннолетний, 2011 года рождения, с огнестрельным ранением грудной клетки.

Было установлено, что стрелок, находясь на территории своего домовладения, открыл огонь по бродячим собакам и, не заметив ребенка, произвел выстрел и попал ему в грудь. Мальчик возвращался домой от друга, а когда он проходил в районе улицы Первомайской, услышал хлопок, после чего почувствовал боль. Очевидцы происшествия незамедлительно отвезли подростка в больницу, где ему своевременно была оказана медицинская помощь.

В настоящее время жизни ребенка ничего не угрожает, он находится под наблюдением врачей. Мерами оперативного реагирования сотрудников полиции мужчина был задержан. Им оказался ранее не судимый 57-летний житель сельского поселения. В полиции он признался в том, что совершил, и сообщил, что ребенка не видел и выстрелил в него по неосторожности.

Следственным органом СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия»). Данное решение заместителем прокурора Ленинского района Николаем Колодко признано законным и обоснованным.

Расследование уголовного дела органами следствия продолжается.

Вадим Решетняк