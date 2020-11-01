Хабаровчанам показали очень грустный спектакль о Холокосте

Спектакль «Станция Тевли» Хабаровского театра кукол нужно посмотреть всем

Были слезы, но они давно высохли. Их соль разнес ветер, смешав с солью новых рождений. Следы от слез – что русла высохших рек. Без них лица голы и пусты. Наивные в своей жестокости скажут, что это - счастливые лица. Не верьте этому. Там счастья ни на обол, там самодовольство до предательства, это издали все люди неплохие.

«Мы всего лишь пепел, летящий из труб крематория», - так говорил Элистин Михайлов, режиссер спектакля «Станция Тевли», премьера которого прошла в Хабаровском театре кукол.

О чем спектакль?

«3 июня 1941 года начались бои за деревню Тевли, где жила еврейская девочка Надя. Через три дня немцы вошли в деревню. Там разместили военную комендатуру. Деревню стали называть Берлином. Из Тевли немецкие отряды уходили на карательные операции, а в концентрационные лагеря шли эшелоны с заключенными. Первыми туда отправили евреев из Тевли. В одном из вагонов ехала маленькая девочка».

Эта история о девочке Наде, рассказанная бабушкой режиссера, легла в основу спектакля.

«Прадеда почти сразу расстреляли, а в доме поселился немецкий офицер. Семья моей прабабушки долго прятала еврейскую девочку Надю, но потом ее кто-то выдал. Прабабушка с детьми успела уйти к партизанам, а Надю схватили и отправили в нацистский лагерь», — рассказал Элистин Михайлов.

Бог не может быть везде одновременно, поэтому он создал матерей. Но что может сделать мать, если вокруг такое зло? И почему не выцарапали глаза своим сыновьям немецкие матери, или в них нет материнской любви?

Мы всего лишь пепел…

Фашизм, он привычен, он даже улыбчив. И он живуч. В первую очередь в отрицании Холокоста, в отрицании пепла концлагерей, в отрицании слез.

Девочка в самом начале спектакля была похожа на героинь военных фильмов 50-х годов, когда еще жива была память о войне, когда еще не высохли слезы. И если бы не черная рамка, черный квадрат, ставший и прокрустовым ложем, и грядкой, в которую вросли дома станции Тевли, что словно и не война.

Это потом такие улыбчивые, такие обаятельные фашисты буквально с корнем вырывали милые домики с уютными палисадниками. Семьями увозили в концлагеря, не жалея детей.

Кто же мог подумать, что с виду нормальные люди могли дойти до такого зверства? А мы? Создали ли мы механизмы по противодействию такому злу?

Девочку Надю, а может, Эстер (так ли это важно) - словно тысячи рук гребешками расчесывали и заплетали две косы, словно готовя к замужеству. Эти «тысячи» гребешков на миг застыли вокруг головы, и вот он - нимб то ли святой, то ли мученицы, но на мгновение.

Бедные евреи! Они-то думали, что отдают эту девочку – тонкую, похожую на отличниц из советских киносказок про войну, замуж, а получилось – на поругание.

Бедные, бедные евреи! Собирая чемоданы и чемоданчики, укладывая аккуратно и педантично вещи, разве знали, что ваш небесный Иерусалим обернется душегубкой, что убийство станет привычным, что станет душа безразличной к этому свету небесного города:

Иерусалим мой золотой,

Из меди, камня и лучей.

Я буду арфой всех напевов

Красы твоей. Иссохли древние истоки

И рынок опустел,

И не идут на холм высокий,

Где древний храм истлел.

Эту песню Наоми Шемер, как и все остальные, артисты пели не по-русски. И даже не на идиш. Они пели на иврите. «Ну почему же не идиш?» - сначала недоумеваешь. Но герои спектакля пели так хорошо на этом святом языке, почти на Лашон а-Кодеше! С помощью этого языка был сотворен мир, на нем же Адам дал названия всем животным. Казалось, что если ангелы и поют около трона Элохима, то именно на этом языке. И от этого больнее делалось. Должно было делаться больнее. Даже обязано.

Когда у девочки появился маленький человечек, а иначе зачем все эти свадьбы, даже если жених - фашизм, зазвучала нежная колыбельная. И опять словно ангелы, и от этой нежности становилось страшно:

Просит мама: «Птенчик мой,

Погоди немножко:

Шалькой плечики укрой и надень

Калошки.

Шапку теплую возьми – зимы наши люты,

Ох, явился в этот мир на печаль мою ты».

В этом кукольном спектакле хоть и кукольное зло, но оно огромно. И разве выстоять маленькому человечку против зла?

Бедные евреи! Вы собирали чемоданы, вы клали туда теплые вещи. А разве в Иерусалиме русские зимы? И в этом библейском непротивлении злу такая привычная печаль, что становилось не по себе. Нет, от этого не стыла в жилах кровь. Тот пепел давно потерял вкус, а слезы давно высохли, и ветер соль тех слез смешал с новыми рождениями. Что для нас Холокост? Он так же непонятен, как Тора, он заучен до бесстрастия.

Мы всего лишь…

«Станция Тевли» - завораживающий спектакль, сон о Холокосте. Даже мюзикл, где нет слов, где наряду с актерами и куклами действующими героями стали песни - каждая на твоих глазах чуть ли не обрастала плотью, имела запах и вкус.

Зло в этом спектакле обаятельно, как и в жизни, а иначе зачем оно нужно? Фашисты с очаровательной улыбкой сначала убивали в людях души, а когда мерк свет небесного Иерусалима, в ход шли душегубки и крематории.

Надя, она же Эстер, выжила в концлагере. Кто-то из жителей станции Тевли даже видел ее в соседнем городе. Она была не в себе, курила, и ее даже прозвали бабушкой «Прима».

А колючая проволока, которая отделяла героев спектакля от зрителей, так и осталась в финале. Так ее и не убрали. А зачем? Мы всего лишь пепел, летящий из труб крематория!

- На основе этих бабушкиных рассказов о войне и появилась эта работа в стиле вербатим, документального спектакля, - рассказал Элистин Михайлов, режиссер спектакля.

- Это спектакль о Холокосте?

- Нет, такой задачи не ставилось. Здесь в основе толчок для зрителя, который не знает ничего об этом, так, чтобы он самостоятельно погружался в это. Спектакль о том, на что способен человек, способен человеческий дух, на что способна система. Как она может сломать человека и как в этой системе он может продолжать дальше жить. Но что дальше? Что дальше с ним происходит?

- Как кажется, что в спектакле показано даже непротивление, а готовность к злу, даже обреченность на зло.

- По-другому человек не мог бы существовать в системе, если он не превращался бы в бесформенную массу, если он не превращался бы в раба. Из человека делали ничтожество. Еврей не имеет права, допустим, ходить по улицам после десяти вечера. Еврей не имеет прав ходить по определённой стороне улицы. Еврей не имеет права вообще ни на что.

- Спектакль с витиеватой ритмикой, со сложным образным видеорядом.

- Он сложился за последние три дня перед премьерой.

…После спектакля оставались зрители, обсуждали спектакль. Кто-то сравнивал «Станцию Тевли» с фильмом Элема Климова «Иди и смотри». Некоторые мамаши были уверены, что дети не поймут, что их нужно ограждать от созерцания зла. Как-то даже становилось обидно за все советские поколения, которые чуть ли не с детского сада знали биографии пионеров-героев, зверски замученных фашистами. И ничего, выросли в большей массе нормальными людьми. Нужно знать детям и о Холокосте, и о фашизме. Нам крайне полезны эти «прививки» правды. Иначе так и будет в нашем обществе запредельно высокий уровень ксенофобии. Мы обязаны помнить о жертвах фашизма.

Самое главное, что этот спектакль можно и нужно смотреть родителям с детьми вместе, чтобы потом вместе обсудить его. А разговаривать есть о чем.

Юрий Вязанкин

«Станция Тевли» – не плакат о доблестных воинах и великих битвах. Спектакль назван по имени маленькой деревни, которую завоевали в самом начале войны. Там жила моя бабушка. После того как немецкие войска вошли в деревню, она вместе со взрослыми отправилась в концентрационный лагерь. За колючей проволокой людей сжигали в печах, травили газом, а в соседних бараках играли свадьбы, пели колыбельные и рассказывали сказки. Я пытаюсь понять, как остаться человеком в концентрационном лагере, как не предать себя». Режиссер спектакля Элистин Михайлов

Спектакль стал победителем конкурса грантов «Событие», организованного Российским еврейским конгрессом для поддержки в России проектов в области еврейской истории и культуры.

Обол – денежная единица у древних евреев.