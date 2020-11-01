В Комсомольске-на-Амуре Дегтярев лично проверил ход ремонта дворов

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев, находясь по рабочей поездке в городе Юности, лично проинспектировал, как приводятся в порядок дворовые территории. В данный момент благоустройство 48 объектов завершено. Два двора продолжают ремонтировать.

«Очень хорошо, когда и государство выделяет деньги на благоустройство, и сами люди бережно и с ответственностью относятся к тому месту, где живут», - отметил руководитель края.

В 2020 году планируется привести в нормативное состояние 50 дворовых территорий. Из федерального бюджета на эти цели выделено 123,1 миллион рублей, из муниципального – 1,3 миллиона рублей.

В течение четырех лет оставшиеся дворы в Комсомольске-на-Амуре необходимо благоустроить – данное заявление Михаил Дегтярев сделал в конце июля. Помощником в таком масштабном деле может стать федеральный проект «Формирование комфортной городской среды».