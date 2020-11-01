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Коронавирус в Хабаровском крае: две смерти и 232 новых больных за сутки
Общее число заразившихся, находящихся на лечении — более 4,5 тыс человек, сообщает минздрав региона.
За минувшие сутки в Хабаровском крае выявлено 232 новых случая коронавируса, выздоровели 69 человек, погибших двое.
Разбивка по районам
Хабаровск — 167
Хабаровский район — 19
им. Лазо — 21
Бикинский район — 10
Амурский район — 2
Космомольский район- 13
Всего на лечении и в стационарах и дома находятся 4 тыс 787 человек, тяжелых больных — 14, на аппаратах ИВЛ — 13 пациентов.
За время пандемии от коронавируса погибли 134 человека, общее число заболевших — 16 тыс 294 человека.