В Хабаровске воспитанники «петрынинского» центра научились стрелять

Воспитанники Хабаровского краевого Центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи об изменениях в себе, которые видели после поездки на пейнтбол

Компьютерная игра, воплощенная в реальность

…Сегодня мы ездили на самую наикрутейшую игру под названием пейнтбол. По дороге туда я представлял себе огромное поле с огромными деревьями, как в лесу, но когда наш автобус стал подъезжать, увидел траву, деревянные дома, старые разломанные машины. Это все было похоже на компьютерную игру, воплощенную в реальность. Когда мы построились в линеечку, из пейнтбольного здания вышел мужчина и стал объяснять правила поведения с оружием, сколько будет раундов и сколько времени на один матч. Инструкция была интересна и понятна. Затем нам выдали форму, шлемы и маркеры - так называется пейнтбольное оружие. Когда мы все пошли на поле, то это ощущение не передать словами, потому что было все хорошо сделано.

…Мне понравились сами карты – полигоны, на которых мы играли, они были идеальны, много деталей там было, много укрытий, в общем карты – класс! Маркер стрелял очень быстро, шарики немного больно прилетали. 1 раунд был проверочный – нужно было передвинуть трубу на сторону противника, во 2 раунде нужно было захватить коробки с припасами, 3 раунд – лабиринт. Мне понравилось, как мы стреляли по дому, по противникам, это было весело. Но когда у тебя заканчивались патроны и ты шел за ними, а в тебя начинали стрелять, одновременно становилось смешно и больно, а так было очень весело!!!

…Было тепло и интересно. Играли командой, было весело очень. Мы проиграли в первой игре, там надо было перенести трубу на сторону врага. Мы защищали того человека, который пошел тащить трубу. Я не знаю, кто он был, потому что я не видел точно, он был в маске. Вторая игра – захват базы. Было так круто, что еще хочется поехать и еще сыграть в лабиринт. Мы выиграли командный бой, работали командой, давали друг другу патроны. В меня один раз попали, было не больно.

Мы со всеми усилиями шли к победе

…Играл как в настоящей войне. Я обошел весь дом сбоку, зашел на крыльцо и увидел человек пять, одного я сразу убил, и тут меня расстреляли все противники, но попал чуть-чуть только Дима.

…Я встал за полку и начал отстреливаться, а когда повернулся, смотрю: труба на нашей стороне, и мы проиграли. Потом мы пошли на вторую карту. Мы взяли шесть человек, а остальные были на базе. Мы пошли уничтожать своих противников на своем пути и забрали патроны. В третьей карте мы победили. Спасибо спонсорам и Александру Геннадьевичу за такие эмоции и ощущения, что дали поиграть в замечательную игру.

…Мы со всеми усилиями шли к победе. Эмоции зашкаливали. Мы пошли к дому на второй этаж прикрывать других, чтобы взять коробки. В третьем раунде пошли в лабиринт. В кого попало, тот и выбывает из игры. Я спрятался за стенкой и обстреливал всех. Спасибо большое спонсорам за такой прекрасный и замечательный день. Много людей, хорошая локация, отличное снаряжение, инструкторы общительные и всегда готовые помочь. На первом поле я потратил две обоймы. На втором поле две, а на третьем полторы. Я очень рад, что меня взяли, я бы ездил туда чаще.

Игровой настрой, и азарт, и веселье

…Об оружии: оно очень интересно выглядит и круто, легкое и небольшое - в общем, классное. Мне очень понравилось там играть, был игровой настрой, и азарт, и веселье.

…Я впервые приехал на пейнтбол, и мне очень понравилось. Это очень клевая игра, особенно когда я залезал по лестнице и стрелял в противника, но он попал в меня. Когда пуля в тебя летит, это больно. А так мне все понравилось, очень клево, было смешно. Особенно, когда мы играли в лабиринте. А «на домах» было веселее всего, особенно когда я лез под домом.

…И тут началось: команда дана. Мы стреляли со всех сторон, и это продолжалось 10 минут. В итоге мы победили, потом пошли на другую карту, было быстро, но очень классно. Пошли в лабиринт, начали игру, стреляли на поражение, но быстро закончились патроны. Мы победили, было трудно, но классно. Огромное спасибо спонсорам за эту поездку на пейнтбол.

…Было интересно и увлекательно сражаться портив других команд, и когда ты выходил за угол, боялся что тут кто-то есть. Бывало, что попадали свои. Мне очень понравилось стрелять из маркера. Все уважение - спонсорам, кто нас пригласил, я очень благодарна. Спасибо им большое.

Я был как настоящий командир

…Эта игра - самая крутая. Первый раунд был тренировочный: нам надо было перевернуть трубу в сторону противников, но я этого не делал, так как сидел, прикрывал девочек, которые боялись выйти. С первым раундом мы справились, вышли из зоны игры и пошли по тропинке протирать каску от краски. Мы пошли на второй раунд - на захват коробок с боеприпасами. Только свистнули в свисток, мы побежали с Кириллом и уселись на втором этаже в ожидании противников. У Кирилла случилась беда - закончились патроны, и я с ним поделился. После второго раунда перешли на третий - лабиринт. Там было суперклассно. Нас противники окружили кучей. Игра очень понравилась. После мы пошли переодеваться. Когда снял вещи, весь был мокрый. Мы пошли на второй этаж, а наш любимый спонсор приготовил сладкий стол. Мы перекусили. Было очень вкусно. Спасибо огромное спонсору за такую крутую отличную игру!!!

…Когда мы брали коробки и утаскивали к себе на базу, я в то время, когда залезал в окно, упал. Все начали смеяться, и я вместе с ними. Еще мне понравилось играть в лабиринте и расстреливать желтую команду и особенно мне понравилось расстреливать девчонок.

…Я был как настоящий командир, спасал своих товарищей, говорил куда идти и если что – помогал патронами. Было очень жарко, потело все лицо и маска, я ничего не видел и все равно пытался выиграть. Под конец последней карты я стал отважным и смелым, научился стрелять и быть аккуратным.

Стрельба, погоня, буря страха и радости!

…После игры нас угостили мини-чаепитием – сладкий стол со вкусняшками. Было очень интересно. Хочется поблагодарить за эту поездку Александра Геннадьевича и наших спонсоров.

…Плюсы в игре: воспоминания и адреналин. Мне очень понравилось работать командой, она мне помогала. Работали сообща. Когда мне было очень больно, попали мячиком, два мальчика остались со мной. Я делилась мячами с мальчиками, когда им некогда бежать за ними, когда я не могла выйти с поля во время игры. Все было очень круто!

…Мы бегали, перезаряжались, помогали друг другу, я прикрывал, меня прикрывали. Мне в спину прилетело штук 5 патронов, и я понял, что это такое. Потом началась мясорубка. В лабиринте на убывание у каждого были патроны, и нужно было экономить патроны. И все-таки наша команда победила, и мы все советуем съездить, но лучше одевайте больше одежды.

…Какая классная была поездка, побольше бы таких! Сначала мы играли в спидбол, это «быстрый мяч» переводится. Стояли такие деревянные тумбы, и мы из-за них стреляли. В меня сразу попали, было немного больно, но терпимо. Мы победили! Потом была самая экстремальная игра - мы занимали дом, наш инструктор устроил дымовуху, и было как в кино - стрельба, погоня, буря страха и радости! Я забегал в дома, поднимался по лестницам, стрелял с балкона, все было как в компьютерной игре, только круче! Я сильно устал, пот тек по спине, но не вышел из игры. Время пролетело как один миг. Больше бы таких поездок!

В пейнтбол играли: Рустам Суханов, Дарья Дианова, Артем Суворов, Никита Cизых, Данил Ягофиров, Алексей Беляков, Влад Баранов, Максим Яшкин, Вячеслав Шавыров, Даниил Шевчугов, Борис Кувшинов, Кирилл Фурманов, Данил Власенко, Дима Димов, Иван Фролов, Ефим Воробьев, Дмитрий Ларионов, Никита Болдырев, Юля Опарей, Дима Винокуров, Руслан Ольховский, Костя Сергеев, Данил Ефимов, Никита Черепанов, Иван Матвеенко, Николай Калинычев, Кристина Носова, Тимур Дурницын, Дмитрий Никифоров, Диана Горелова, Денис Сасюк.

Помогли ребятам заметить изменения в себе, организовав поездку, учредитель группы компаний «Сигма» С.В. Попов и директор «Футбольной академии» А.С. Попов.