Вода ушла из Булавы в Ульчском районе

В зоне паводка продолжают оставаться 17 населенных пунктов региона, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Хабаровскому краю.

По состоянию на утро 1 ноября 2020 года на Амуре продолжается снижение уровня воды, однако местами он сохраняется выше отметки неблагоприятного явления. Малые реки края находятся в своих берегах. На водных акваториях центральных и северных районов в связи со снижением среднесуточных температур продолжается процесс ледообразования.

За прошедшие сутки паводковые воды отступили и освободили последний подтопленный участок дорожного полотна в населенном пункте Булава Ульчского муниципального района. Таким образом, в этом районе в зоне паводка продолжают оставаться восемь населенных пунктов, где вода сохраняется на трех земельных участках и восьми участках внутрипоселковых дорог.

В Комсомольске-на-Амуре от воды освободился еще один приусадебный участок. Подтопления сохраняются ещё на 30. Также вода остаётся в подвалах одного социально-значимого объекта и 11 многоквартирных жилых домов.

В Комсомольском районе обстановка без изменений за сутки. Здесь остаются подтопленные территории в 7 населенных пунктах, по одному участку местных дорог и проездов.

В Амурском районе остаются подтопленными один участок дорого в районном центре и отрезок дорожного полотна автодороги между населенными пунктами Амурск и Омми.

По данным на утро 1 ноября в зоне паводка продолжают оставаться 17 населенных пунктов в четырех муниципальных образованиях, где сохраняются подтопления на 33 земельных и приусадебных участках и 18 отрезках внутрипоселковых дорог.

В Центре управления в кризисных ситуациях МЧС России в круглосуточном режиме организован мониторинг ситуации, уровней рек, налажено постоянное взаимодействие со всеми ведомствами и службами. В населенных пунктах, где вода сошла с территорий, организована работа оценочных комиссий, которые ведут обследование и учет нанесённого стихией ущерба, готовят документы для осуществления выплат населению.