В Хабаровском районе активисты «ЗА ДВИЖ!» помогли инвалидам вещами

Участники общественного движения «ЗА ДВИЖ!» посетили реабилитационный центр для инвалидов и людей, находящихся в сложной жизненной ситуации. Учреждение находится в селе Петропавловка (Хабаровский район). Здесь те, кто был выброшен на обочину жизни, может найти себе приют. Людям помогают восстановить документы, найти работу, оформить пенсию или направление в больницу.

Те же, кому некуда идти, остаются в центре. Немало в учреждении инвалидов – есть безрукие, безногие, с психическими расстройствами, с осложнениями после инсульта. Около 60% постояльцев являются бывшими заключенными.

Активисты «ЗА ДВИЖ!» привезли этим людям теплые вещи. Компания «Леспром-ДВ» помогла с пиломатериалами. Хозяйство при реабилитационном центре разрастается. Для обитателей строят новый дом, поэтому доски и брус будут не лишними.