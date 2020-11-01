Большой этнографический диктант пройдет в Хабаровском крае

На следующей неделе в Хабаровском крае пройдет международная просветительская акция «Большой этнографический диктант». Она состоится в пятый раз. В этом году с 3 по 8 ноября будет работать три очных площадки, сообщает пресс-служба регионального правительства.

По словам организаторов, диктант позволяет оценить уровень этнографической грамотности населения, их знания о народах, проживающих в России. Он привлекает внимание широкой общественности к вопросам межнационального мира и согласия. Участниками акции могут стать все желающие жители России и зарубежных стран. В этом году официальный сайт и задания Диктанта будут переведены на английский и испанские языки.

Задания будут опубликованы в 00.01 час. 3 ноября 2020 года (МСК) на официальном сайте Большого этнографического диктанта. Задания Диктанта оформлены в виде теста и включают в себя: 20 вопросов – общефедеральная часть Диктанта, единая для всех участников и 10 вопросов – региональная часть Диктанта, уникальная для каждого субъекта РФ.

Максимальная сумма баллов за выполнение всех заданий – 100. Время прохождения Диктанта – 45 минут. По истечении данного времени доступ к заданиям будет закрыт. Сертификат участника с указанием результатов формируется сразу после прохождения Диктанта в электронном виде. В этом году у участников появится возможность сразу узнать правильный ответ и получить историческую справку со ссылками на источники.

Очно на вопросы этнографического диктанта можно будет ответить с 3 по 8 ноября в краевом музее им. Гродекова, Международном информационном центре Дальневосточной государственной научной библиотеки и кинотеатре «Совкино».

Организаторами «Большого этнографического диктанта» выступают Федеральное агентство по делам национальностей и министерство национальной политики Удмуртской Республики.

Организаторами в Хабаровском крае являются региональное правительство, Дом народного творчества КГАУК КНОТОК, Ассамблея народов Хабаровского края.

За четыре года в Диктанте приняли участие около 1,2 миллиона человек из 46 стран. В Хабаровском крае акцию поддержали более 4,2 тысячи участников, из них 1,9 тысяч человек – в прошлом году.