Комсомольчанке прислали по почте золотистые обезьяньи головы

Хорошо, что хабаровские таможенники и транспортные полицейские во всем своевременно разобрались. Они перехватили международное почтовое отправление из Нидерландов, которое оказалось «заряженным» наркотиком МДМА. В народе его лучше знают как экстази.

К сожалению, это далеко не первый и, как говорится, далеко не последний такой случай. Как рассказала пресс-секретарь Хабаровской таможни Елена Попова, в посылке, в вакуумной упаковке, находилось 58 золотистых таблеток в форме головы обезьяны Donkey Kong. Экспертиза установила, что в их составе содержится наркотическое вещество МДМА, запрещенное к ввозу и обороту на территории России. Что интересно, почтовое отправление получили абсолютно не причастные к этому делу мать и дочь.

Они и рассказали, что посылку попросила получить их близкая знакомая, о содержимом отправления им ничего не было известно. После этого сотрудники таможни задержали реального заказчика таблеток - 32-летнюю жительницу Комсомольска-на-Амуре. По словам женщины, наркотики она заказала через Интернет для личного употребления. Зная, что препараты являются запрещенными, в целях конспирации она и попросила коллегу оформить заказ на ее маму. Свою вину женщина признала полностью.

В итоге по факту контрабанды наркотиков в крупном размере и их незаконной пересылки Хабаровская таможня возбудила уголовные дела. Ленинский районный суд Комсомольска-на-Амуре признал женщину виновной и приговорил ее к семи годам лишения свободы, с отбыванием наказания в колонии общего режима.

По словам Елены Поповой, ранее в том же Комсомольске-на-Амуре был задержан 30-летний житель Города юности, который регулярно получал экстази и прочую дурь из Германии и распространял ее на территории края. Он получил восемь лет колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу и обжалованию не подлежит.

Как рассказала Елена Попова, международные посылки поступают к нам преимущественно из Японии, Италии, Германии, США, Таиланда, Южной Кореи и Китая. Номенклатура приходящих товаров весьма разнообразна. Значительную часть составляют компьютерное оборудование и технические устройства, одежда, обувь, автозапчасти, различные косметические средства и смартфоны. Но попадаются почтовые отправления и с криминальной начинкой.

Кстати, для справки: с 1 января 2020 года стоимость одной международной посылки не должна превышать сумму, эквивалентную 200 евро, а вес не должен превышать 31 килограмм. В случае превышения беспошлинных норм ввоза уплата таможенных платежей исчисляется по ставке 15 процентов от стоимости, но не менее 2 евро за килограмм в части превышения стоимостной и (или) весовой норм.

Чего нам следует бояться

Когда упразднили наркополицию, на улице Шелеста в Хабаровске народ гулял целую неделю и пускал фейерверки. Какая радость! Еще помню так называемого травокура, который рекламировал марихуану. Мы у него две коробки «заряженных» папирос изъяли. На каждой папиросине даже было написано от чего помогает. Так он еще рассказывал, что на Аляске «травку» в горшках на подоконниках выращивали. 500 долларов за куст конопли. Было как-то страшно. А сейчас?

В последнее время СМИ сообщают о многочисленных случаях отравления спайсами, то есть курительными смесями, содержащими синтетические наркотики и сильнодействующие вещества. Эффективная и согласованная работа правоохранительных органов несколько ослабила позиции традиционного наркобизнеса.

Комплексная профилактика снижает число людей, готовых воткнуть себе в вену героиновую иглу или затянуться конопляным дымом. Рецептурный отпуск в аптеках кодеиносодержащих препаратов (сырья для изготовления смертоносного дезоморфина) сократил число тех, кто готов был употреблять зелье, прозванное «крокодилом», буквально пожирающим свою жертву.

К счастью, Хабаровский край и Еврейскую автономную область эта напасть пока всерьез не затронула. Но Дальневосточный регион не стал исключением из общей тенденции. Анализ оперативной обстановки свидетельствует о том, что представители криминальных кругов предпринимают активные действия по замещению традиционных видов наркотиков незапрещенными веществами, имеющими психоактивные свойства, схожие с наркотическими средствами.

Современные химические технологии привели к созданию в лабораторных условиях новых синтетических наркотиков, обладающих сильнейшим воздействием на организм человека. Так, в Хабаровске сотрудники полиции пресекли преступную деятельность группировки, промышлявшей сбытом мефедрона. Медицина определяет это вещество как психостимулятор и эмпатоген, нечто среднее между кокаином и амфетамином. Нетрудно себе представить, каковы последствия «увлечения» веществом, воплотившим в себе губительные качества сразу двух видов наркоотравы.

Опасность синтетических наркотиков заключается в том, что последствием их употребления является не только стремительное развитие наркозависимости, но и крайне негативные для здоровья острые психотические состояния. У потребителей синтетических психостимуляторов психическая и физическая зависимость формируется после второй-третьей дозы. Дожили?

Вадим Решетняк