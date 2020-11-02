В Хабаровске отменили чемпионат России по дзюдо

Увы, но масштабного спортивного события в Хабаровске не будет - чемпионат России по дзюдо среди мужчин и женщин отменен из-за пандемии коронавируса. Даже несмотря на то, что организационный комитет принял беспрецедентные меры предосторожности по недопущению распространения COVID-19.

«Федерацией дзюдо России принято решение об отмене соревнований в связи со сложной эпидемиологической ситуацией в стране», - сообщили в министерстве физической культуры и спорта Хабаровского края.

Напомним, что чемпионат должен был пройти с 7 по 10 ноября. И это был бы уже второй раз, когда Хабаровский край принимал бы чемпионат России по дзюдо. Первый и последний раз состоялся в 2016 году.