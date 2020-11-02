На Сахалине выпустили первый мультфильм на нивхском языке

Нивхский язык удивителен, таких больше нет на земле. На Дальний Восток нивхи пришли то ли 20, то ли 30 тысяч лет назад. Кто-то считает, что из Полинезии, а Петр Дечули, создатель ульчского ансамбля «Гива» - первого среди коренных малочисленных народов Севера, говорил, что родину нивхов нужно искать в далекой Индии.

Когда Сахалин был полуостровом, нивхи говорили на одном языке, а как закончился Ледниковый период, повысился уровень Мирового океана и появился пролив, который русские назвали именем Невельского, часть нивхов осталась на материке, а часть – на острове. У одних амурский диалект, у вторых – сахалинский.

На Сахалине создали первый мультфильм на сахалинском диалекте нивхского языка. В основе - сюжет народной сказки «Шаман». Мультфильм появился благодаря тому, что Ногликская централизованная библиотечная система подала документы на конкурс социальных проектов компании «Эксон Нефтегаз Лимитед», оператора проекта «Сахалин-1», и выиграла его.

«Шаман» - это одна из сказок, которую надиктовала хранительница нивхской культуры Ирина Ловгун. Мультфильм же озвучила Раиса Талина. Режиссер Сергей Китаров. На национальных нивхских инструментах играла Елена Ниткук. Выпустило фильм объединение «Татармультфильм».

Мультфильм презентовали на XV Международной выставке-ярмарке «Сокровища Севера. Мастера и художники России 2020». Кто знает, как сложилась бы судьба презентации, если бы не делегация Хабаровского края, которая любезно предоставила для сахалинцев телевизор.

- Нивхский язык уникален. До сих пор лингвисты не могут найти родственные языки ни среди живых, ни среди мертвых. Он сегодня находится на грани исчезновения. И необходимо прилагать все усилия для того, чтобы его сохранить. Выход такого мультфильма - большое значимое событие для сохранения языка нивхов. В мультфильме мы можем услышать живую нивхскую речь, живые нивхские слова. Видеоряд отражает жизнь нивхов в далеком прошлом. Я думаю, что этот мультфильм нужно использовать в образовательном процессе и на берегах Амура, несмотря на то, что в Хабаровском крае нивхи говорят на амурском диалекте, - считает Марина Тэмина, кандидат исторических наук, специалист по амурскому диалекту нивхского языка.

Идея мультфильма принадлежит Ольге Рожновой, директору библиотеки в поселке Ноглики Сахалинской области. Кстати, название поселка обязано своим происхождением самоназванию одного из родов сахалинских нивхов «ноглан», и отсюда выводится историческое название их стойбища — Ноглво, или в русифицированном варианте Ноглики. Другие связывают появление названия с небольшой рекой Ноглики. Нивхи называли речку Ноглы-нги, а их стойбище, располагавшееся некогда на месте теперешнего районного центра, именовалось Ногл-во. Название же реки связано с нефтью и означает «пахнущая река», от слов «ногла» – пахучая и «и» – река.

- Я занимаюсь нивхской культурой с 2000 года, - уточнила Ольга Рожнова. - Когда я познакомилась с нивхами, с их традиционной культурой, вникла в нее, узнала об уникальности языка, я поняла, что это будет трагедия, если мы это потеряем. Поначалу для себя ставила цель сохранить то, что есть. Меня много критиковали, что есть ошибки, что я не знаю нивхского языка.

Ольга Рожнова приехала на Сахалин с Крыма. Жила в Евпатории. Муж у нее – сахалинец. Приехала и влюбилась в остров.

- Я, наверное, родилась с мечтой об острове. Откуда это у меня в голове, я не знаю. Я даже как-то писала письмо в Холмск, чтобы меня вызывали на работу. Тогда не получилось. А потом случилась любовь, муж и увез меня на Сахалин. Я иногда шучу, что у нас был типичный курортный роман. Длится он уже 35 лет. А в 2000 году мы переехали в Ноглики, где я и познакомилась с нивхами. Тогда и записали мы первые сказки. Мы издавали книжки, дети рисовали иллюстрации. Тогда надо мной и смеялись, и ругали. Но когда тебе нравится, тебе все равно. И главное, появляются люди, которые тебе помогают. Приехал Маевич, увидел мои книги. Когда стали говорит об ошибках, он сказал, что ошибки потом ученые исправят. А если это пропадет, то это будет трагедия. Тем более что язык младописьменный, и толком никто не знает, как правильно пишется, кроме Владимира Санги, классика нивхской литературы.

О сказке. Сюжет такой. Шаман вернулся из моря с необычной женщиной-дельфином. Ее он поселил в своем чуме. Тогда у мужчин было много жен. Сколько мог прокормить, столько и было.

Девять дней новую жену никто не должен был видеть, иначе беда будет, исчезнет женщина-дельфин.

Однако это не понравилось старой жене Шамана. Приревновала она к более молодой и красивой женщине-дельфину. Разозлилась старая жена и опрокинула чум. Женщина-дельфин и исчезла.

Загрустил Шаман, на старую жену смотреть не может. Вновь отправился он за красавицей в море, только предупредил: плакать по его уходу нельзя, иначе слезы замоют дорогу, и он не сможет вернуться. Но старая жена и здесь не сдержалась, заплакала. До сих пор Шаман не может вернуться на землю, и только звук его бубна слышен в морской дали.

Что касается видеоряда, то он появился благодаря мастерице Веронике Осиповой, чьи произведения из рыбьей кожи неоднократно становились победителями всероссийских и международных фестивалей. А русский текст прочитал артист театра и кино Сергей Варчук. Он приехал на Сахалин на гастроли, в рамках тура посетил и Ноглики. После спектакля сотрудники библиотеки набрались храбрости и обратились к нему с необычной просьбой: озвучить сказку. Он с радостью согласился.

И еще. Оказывается, что сказка эта, история про Шамана и двух его жен, есть в библиотеке Конгресса США. Несколько лет назад в Ноглики приезжал американский исследователь Дэвид Михалифи. Он занимается методиками сохранения и возрождения языков коренных народов.

Как-то он зашел в Ногликскую библиотеку, чтобы почитать произведение Чехова «Остров Сахалин» на русском языке.

- Мы рассказали ему о нашей работе с нивхами. Он настолько был впечатлен нашей работой, что вместо четырех месяцев провел у нас полгода. Однажды спросил: чем может помочь? Мы попросили перевести несколько сказок. Так у нас появилась и англоязычная сказка про Шамана. Уезжая, он сказал: у ваших языков есть будущее, - рассказала Ольга Рожнова.

Если вернуться к мультфильму, то на нивхском языке, даже не зная его, смотрится и слушается мультфильм фантастически. «Это Космос», - так сказала одна восхищенная зрительница.

Кстати, посмотреть мультфильм можно на канале Youtube по адресу https://www.youtube.com/watch?v=ZkMf3LOyr30

Юрий Вязанкин

P. S. Продолжение следует. В планах библиотеки еще восемь мультфильмов на нивхском языке.