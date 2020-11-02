В Хабаровском крае уничтожат более 16 тысяч бутылок «паленки»

За 9 месяцев текущего года из незаконного оборота изъято 19 920 тысяч единиц алкогольной продукции. Этот результат превышает показатель за аналогичный период прошлого года. Тогда было арестовано 15 692 бутылки «паленки».





В главном управлении регионального государственного контроля и лицензирования рассказали, что за 9 месяцев было проведено 405 внеплановых проверок. Наложено штрафов на сумму более 10,7 миллионов рублей. Проверки инициируются после обращений граждан.





«По результатам прошлогодних рейдов, в ходе которых были выявлены нарушения, сумма взысканий превысила 3,5 миллионов рублей. Сообщить о несанкционированной торговле можно сообщить по телефону «горячей линии» по номеру 8 (4212) 32-86-37», - рассказали в ведомстве.





После того, как в силу вступают судебные решения, «бормотуха» передается на уничтожение. Так, 16 303 бутылок с нелегальной продукцией скоро канет в лету.



