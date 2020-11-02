Хабаровский председатель клуба «Бодрость» продолжает бегать по городу

Помните у Высоцкого: «Я бегу, бегу, бегу, долго бегу, потому что 40 километров бежать». Словно про Владимира Плаксия написано. Думается, в Хабаровском крае вообще не найдется такого человека, который бы за свою жизнь «намотал» столько километров, сколько он.

Одни много бегают в молодости, а потом прекращают, другие начинают уже в преклонном возрасте. А Плаксий бегает постоянно. Даже общественным транспортом практически не пользуется. Между прочим, Плаксий является рекордсменом края по… суточной ходьбе. Однажды он за 26 (!) часов прошел 180 километров.

- Сейчас я, конечно, уже столько не проползу, - улыбается Владимир Алексеевич. - Однако играющим во дворе в домино вы меня тоже не увидите. Ведь движение - это жизнь. Думаете, я на самоизоляции дома сидел? Не дождетесь! Оббегал родные просторы, что называется, вдоль и поперек. Особенно нравится сейчас в Индустриальном районе бежать по улице Краснореченской. Трасса там после ремонта дороги просто великолепная.

Трудно поверить, что Владимиру Плаксию на днях исполнится 81 год. Да он еще молодым может дать фору. Давайте еще раз вспомним Высоцкого: «А гвинеец Сэм Брук обошел меня на круг…» Так вот, «Сэм Брук» - это как раз он, Плаксий. Я это испытал на собственном опыте: сколько ни пытался обогнать бессменного председателя хабаровского клуба любителей бега «Бодрость» - бесполезно. Кстати, дома застать Владимира Алексеевича крайне сложно: он постоянно «марафонит». И откуда только силы черпает?



Про лапти, пастуха и экзамены

…Любовь к бегу у Владимира Алексеевича появилась еще в раннем детстве. Родился Плаксий в таежном поселке, которого сейчас уже нет, в районе имени Лазо, на горной реке Хор.

- Помню, как к нам постоянно привозили колхозников на лесозаготовки, - рассказывает он. - Мне тогда всего года четыре было, и у нас с сестрой имелись одни лапти на двоих. И вот я бегал за этими колхозниками на лошадях. Мать меня ищет, сестра плачет, ей тоже охота погулять, а лапти-то у меня. Вот так и начинались мои «тренировки» (улыбается).

Потом школа. Время было послевоенное, тяжелое. После четвертого класса пошел работать подпаском. Адский, скажу вам, труд. Подъем в пять утра - и в поле. Пастух, нередко поддатый, руководит процессом, а я бегаю вокруг стада, загоняю его. Так одно лето отбегал, потом второе…

Даже экзамены в школе сдавал в полевых условиях. Пастух отпустит меня на час (пасти коров-то начинали еще в мае), сдам экзамен и вновь за работу. Впрочем, школе это не мешало - до класса восьмого учился с похвальной грамотой.

Кстати, работа в поле здорово подтянула меня в физическом плане. В школе начал обгонять не только сверстников, но и старших ребят. И если в лыжных гонках у меня еще были конкуренты, то на своих двоих обгонял практически всех. Еще и диск неплохо метал.



Хотел стать врачом, но… «пошёл в люди»

И профессию в итоге Владимир Алексеевич выбрал связанную со спортом: на протяжении многих лет являлся преподавателем физического воспитания в Хабаровском торговом техникуме. Однако мало кто знает, что первоначально Плаксий хотел стать врачом.

- После окончания школы я поступил в хабаровский медицинский институт на лечебно-профилактический факультет, - говорит Владимир Алексеевич. - Однако учиться не довелось. Устроили семейный совет, и отец сказал, что, мол, учиться тебе, Вова, не на что. Так что медика из меня не вышло. Как Максим Горький, «пошел в люди».

Два года проработал на хорском лесозаводе грузчиком. Спорт и здесь был рядом. У нас имелся спортзал, где я даже со штангой баловался. На здоровье не жаловался - килограммов по 80-90 поднимал сравнительно легко.

В то время существовало спортивное общество «Красная звезда». Я от поселка Хор выступал по этой линии на различных соревнованиях - по легкой атлетике, лыжам, велоспорту… А потом случайно узнал, что в хабаровском пединституте есть кафедра физвоспитания.

Поступил в вуз и спустя четыре года стал дипломированным специалистом. Немного поработал на кафедре спортивных игр. Потом служба в армии. Когда в 1967 году открылся Торговый техникум, рванул туда. В итоге 45 лет там проработал, ушел на покой, когда мне было уже за семьдесят.

Хотя какой там покой! Он все время в движении. И немудрено: ведь Плаксий уже 39-й год возглавляет клуб бега «Бодрость». Кстати, название клубу, о котором теперь знают во многих уголках России, придумал именно он.

- Впрочем, разные марафоны мы начали устраивать еще до создания «Бодрости», - вспоминает Владимир Алексеевич. - Мне профсоюз торгового техникума выделял деньги, давал автобус. И вперед.

Не дождётесь!

- Как зарождалась «Бодрость»? - переспрашивает Плаксий. - Как-то меня от краевого ДСО «Спартак» отправили в Ленинград на специальный семинар. Там я познакомился с патриархом бегового движения в стране Олегом Лосем. Воодушевленный, с массой идей возвращаюсь домой. И мы с тогдашним председателем краевого общества «Спартак» Иваном Хабаровым решили организовать в городе клуб любителей бега. Дали объявление в газету, и народ к нам в прямом смысле побежал.

По словам Плаксия, тогда вообще был настоящий бум бега. Шутка ли, на первые занятия собиралось человек по 200. Какой тогда был серпантин из бегунов в парковой зоне стадиона «Динамо»! Бежали и дети, и их родители, и старики. Потом эти дети выросли, некоторые из них стали известными спортсменами. Сейчас такого нет. В основном все держится на старой гвардии, стоявшей у истоков «Бодрости».

Тем не менее «гвардия» держится молодцом. Постоянно любители бега, многим из которых лет уже о-го-го сколько, устраивают различные мероприятия, посвящая их памятным датам - окончанию Второй мировой, снятию блокады Ленинграда и так далее. Автор этих строк время от времени тоже участвовал в таких «междусобойчиках». Не устаю поражаться энергии «бодрых» людей: годы им словно не подвластны.

Любопытно, что в далеких 1980-х Владимиру Плаксию посчастливилось принять участие в Ленинграде в марафоне «Разорванное кольцо», который был посвящен очередной дате снятия блокады.

- Мероприятие было очень массовым, на него съехались тысячи людей из разных уголков СССР, - говорит Владимир Алексеевич. - Вернувшись домой, решил устраивать подобные состязания и в Хабаровске. За это время уже 33 пробега провели: мы оббегали, по сути, весь краевой центр и его пригород.

Кстати, в таких клубных забегах, куда приглашаются все желающие, нередко принимает участие и молодежь. Один из них - известный бегун Денис Коновалов, неоднократный победитель и призер международных марафонов. Так что Владимиру Алексеевичу, думается, будет кому передавать эстафету.

Впрочем, сам Плаксий, судя по его настрою, уходить на покой пока не собирается.

- Знаете, есть такой анекдот. У еврея спрашивают: «Как здоровье?». Он отвечает: «Не дождетесь!». Пока ноги носят, буду шевелиться. Без бега я не могу, - улыбается Владимир Алексеевич.

Владислав Махов