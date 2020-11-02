В Хабаровском крае министрами стали самарец и хабаровчанин

В региональном правительстве утвердили на должность двух министров. Это Роман Мирошин (транспорт и дорожное хозяйство) и Андрей Чекулаев (строительство). Оба чиновника избавились от приставки «исполняющий обязанности».

Роман Мирошин родился в 1981 году в Самаре, закончил Самарский государственный аэрокосмический университет. До переезда в Хабаровск он работал в дочерних компаниях ООО «Газпром Энергохолдинг».

Андрей Чекулаев родился в 1967 году в Хабаровске. Он выпускник Хабаровского высшего военного строительного училища (направление «Строительство зданий и вооружений»). Перед назначением на должность министра он трудился директором по строительству компании «СтройПроджект». Госслужба ему не в новинку – Чекулаев занимал должность первого заместителя министра строительства Хабаровского края с 2017 по 2019 годы.