В Хабаровске ЦИТ сдает помещения в аренду

Список помещений, предлагаемых в аренду в Железнодорожном районе Хабаровска:

ул. Больничная, 2д. 1 этаж. Площадь 177 кв. м.

Более подробная информация по телефону: (4212) 42-09-02

ул. Ленинградская, 52 . 1 этаж. Площадь 236.6 кв. м.

Более подробная информация по телефону:

(4212) 42-09-02

ул. Матвеевское шоссе, 6 . 1 этаж. Площадь 300 кв. м.

Более подробная информация по телефону:

(4212) 42-16-59

ул. Мирная, 7. 2 этаж. Площадь 135.5 кв. м.

Более подробная информация по телефону:

(4212) 42-16-59

ул. Локомотивная, 6. 1,2 этаж. Площадь 967.2 кв. м.

Более подробная информация по телефону:

(4212) 42-16-59

пер.Гаражный, 8 . 2 этаж. Площадь 279.2 кв. м.

Более подробная информация по телефону:

(4212) 42-16-57

ул. Шелеста, 112. 1 этаж. Площадь 39.5 кв. м.

Более подробная информация по телефону:

(4212) 42-16-57

ул. Станционная, 8. 1 этаж. Площадь 56.9 кв. м.

Более подробная информация по телефону:

(4212) 42-16-57

Данные актуальны на 26 октября 2020 г.