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Две смерти и 231 заболевший коронавирусом в Хабаровском крае за сутки
Общее число заразившихся, находящихся на лечении — почти 5 тыс человек, сообщает минздрав региона.
За минувшие сутки в Хабаровском крае выявлено 231 новый случай коронавируса, выздоровели 18 человек, погибших двое.
Разбивка по районам
Хабаровск — 192
Хабаровский район- 5
Бикинский район- 6
Амурский район — 6
им. Лазо-1
Совгаванский район-1
Верхнебуреинский район -1
Комсомольск-16
Вяземский район-3
Николаевский район-1
Всего на лечении и в стационарах и дома находятся 4 тыс 998 человек, тяжелых больных — 14, на аппаратах ИВЛ — 13 пациентов.
За время пандемии от коронавируса погибли 136 человек, общее число заболевших — 16 тыс 515 человек.