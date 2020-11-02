Две смерти и 231 заболевший коронавирусом в Хабаровском крае за сутки

Общее число заразившихся, находящихся на лечении — почти 5 тыс человек, сообщает минздрав региона.

За минувшие сутки в Хабаровском крае выявлено 231 новый случай коронавируса, выздоровели 18 человек, погибших двое.

Разбивка по районам

Хабаровск — 192

Хабаровский район- 5

Бикинский район- 6

Амурский район — 6

им. Лазо-1

Совгаванский район-1

Верхнебуреинский район -1

Комсомольск-16

Вяземский район-3

Николаевский район-1

Всего на лечении и в стационарах и дома находятся 4 тыс 998 человек, тяжелых больных — 14, на аппаратах ИВЛ — 13 пациентов.

За время пандемии от коронавируса погибли 136 человек, общее число заболевших — 16 тыс 515 человек.