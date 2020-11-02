Не надо портить Хабаровск непонятными бумажками — мэр Кравчук

В Хабаровске заработала система «Автодозвон.

Информационный комплекс предназначен для борьбы с нелегальной рекламой, размещаемой по всему краевому центру: на фонарных столбах, фасадах зданий, подъездах, в подземных переходах и даже на деревьях.

Как сообщили в городском управлении информационных технологий, в пилотном режиме система «Автодозвон» заработала с 27 октября. Звонки на телефоны нарушителей правил благоустройства поступают в будние дни в рабочее время.

По информации пресс-службы мэрии, первую партию номеров в автоматизированную программу внесли с объявлений, расклеенных на электрических опорах предприятий АО «Хабаровская Горэлектросеть» и МУП «Горсвет», находящихся в Центральном районе.

Всего в базу добавили 38 номеров, из которых функционирующими оказались только 26. По цифрам с листовок звонки поступают в автоматическом режиме с нескольких десятков номеров, которые периодически обновляются. Когда абонент поднимает трубку, ему предлагается прослушать 50-секундное сообщение с информацией о совершенном административном нарушении и необходимости ликвидировать незаконную рекламу.

По итогам первых четырех дней работы «Автодозвона» с заявлениями о демонтаже своих незаконных объявлений в мэрию обратились два предпринимателя, которым поступали множественные звонки. Они пообещали ликвидировать нелегальную рекламу с опор и предоставить фотофакты доказывающие это. Остальным 24-м абонентам звонки будут поступать в течение всей этой недели.

«Годами мы видим одни и те же номера одних и тех же людей и фирм, которые рекламируют ремонты квартир, риэлтерские услуги, грузоперевозки, борьбу с насекомыми. Объявления демонтируют, приводят конструкции в порядок, а через 2 — 3 дня на старых местах появляются новые рекламные листки. Будем жестко пресекать эту деятельность. Думаю, что когда звонки от системы будут поступать регулярно, на протяжении нескольких дней, желание размещать незаконную рекламу у горожан должно отпасть, особенно если «автодозвон» пойдет на личный номер. Сейчас у бизнеса есть множество возможностей прорекламировать себя легально и эффективно, а не портить внешний облик Хабаровска непонятными бумажками», — подчеркнул мэр Хабаровска Сергей Кравчук.

Напомним, что масштабные работы по ликвидации «визуального мусора» в краевой столице ведутся с начала октября. В них задействованы сотрудники жилищных организаций, предприятий благоустройства, полицейские, общественники и энергетики.

Общими усилиями за месяц им удалось ликвидировать несколько тысяч листовок, размещенных на фасадах зданий, опорах линий электропередач, тепловых сетях, трансформаторных подстанциях, деревьях и других объектах.



