Копать картофель хабаровчане не стали

Фермер не смог заманить жителей города на свои поля с помощью бесплатного мешка с урожаем

У фермера Петра Лавренова этой осенью — неурожай. Если раньше он засаживал сортовой картошкой по 35-37 гектаров посевных площадей, то в этом году – всего 12 га: чтобы убирать урожай, не хватает рабочих рук. В начале осени он традиционно бросил клич хабаровчанам.

За помощь в уборке «второго хлеба» любой горожанин мог взять себе бесплатно каждую 8-ю сетку из собранных собственноручно, но даже это не привело людей на поля. Но, все же, урожай собрали почти полностью: встречать зиму в земле остались около двух гектаров рассыпчатой вкусной картошки сорта «Даренка» и примерно столько же моркови.

«Из-за дождей, преследовавших нас все лето, земля перенасытилась влагой и стала настолько тяжелой, что копать картофель комбайном не представилось возможным вовсе, механические копалки – и те шли с трудом. Пришлось браться за вилы. Всего мы собрали 270 тонн картофеля (треть пойдет на семена) более двух десятков сортов: желтых, белых, полужелтых. Продаем по 31 рубль за кило. Идет «на ура». Покупают – с удовольствием, а копать – не хотят. Немного помогла местная администрация (в основном – с морковкой) – и на том спасибо», — поделился овощевод.

По словам Лавренова, он может засеять хоть сто гектаров, только кто это все убирать будет? Завершая разговор о делах картофельных, от отметил, что на супы-борщи хабаровчанам местной картошки, может, и хватит до начала зимы. А потом придется отправляться в магазины — за привозной: ее в краевую столицу исправно доставляют из других регионов России и даже из-за рубежа.

Как рассказала заведующая сектором сельскохозяйственного производства отдела пищевой промышленности и продовольственных ресурсов городской администрации Елена Лысанская, полностью итоги сельхозсезона еще не подведены – кое-где продолжается уборка овощей, идет оценка результатов, но уже сейчас ясно, что из-за различных климатических капризов, год для овощеводов выдался, как говорится, «не фонтан».