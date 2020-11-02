Всероссийская перепись началась в Хабаровском крае

По данным Хабаровскстата, в течение месяца перепись пройдет в населенных пунктах: им. Полины Осипенко, Бриакан, Веселая Горка, Главный Стан, Владимировка и Гуга.

Сегодня переписная кампания началась в одном из отдалённых муниципальных районов края — им. Полины Осипенко. С 1 по 30 ноября учет жителей будут проводить в шести населенных пунктах. Переписчики выполняют работу с соблюдением всех мер санитарной безопасности, сообщает пресс-служба регионального кабмина.

Участникам переписи предстоит ответить на 23 вопроса, среди которых — пол, возраст, гражданство, место рождения, национальная принадлежность, образование, состояние в браке, количество детей, источники средств к существованию, занятость. Еще семь вопросов будут касаться жилищных условий.

Собранные данные будут обработаны и направлены в Хабаровск для дальнейшего учета.

Перепись населения проводится раз в десять лет. Предыдущая перепись в России была проведена в 2010 году. Очередной опрос населения должен был пройти в 2020 году, основной этап был намечен на октябрь. Но из-за ситуации с коронавирусом Правительством РФ принято решение перенести кампанию на апрель 2021 года. В Хабаровском крае в качестве переписчиков планируется привлечь около 3500 человек, в том числе студентов. При этом, на одного специалиста будет приходиться в среднем 550 жителей региона.