Дегтярев распорядился сдать комсомольскую набережную досрочно

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев в очередной раз совершил рабочую поездку по муниципальным образованиям региона. На сей раз Дегтярев отправился в Солнечный район и Комсомольск-на-Амуре.

Так как от эффективности работы властей и бизнеса на местах зависит качество жизни населения, глава региона лично проконтролировал ремонт комсомольской набережной. Визит закончился наказом сдать объект досрочно. Михаил Дегтярев также проинспектировал, как идет ремонт комсомольских автодорог и насколько правильно расходуются бюджетные деньги.

В поселке Солнечный врио губернатора принял участие в открытии школьного спорткомплекса. Строительно-монтажные работы стоимостью более 164 миллиона рублей были профинансированы ПАО «Транснефть» и ООО «Транснефть – Дальний Восток». Тем самым корпорация откликнулась на призыв главы региона о необходимости усиления социальной ответственности. ООО «Транснефть – Дальний Восток» намерена также приобрести для школы в Солнечном спортивное оборудование и инвентарь стоимостью 4 миллиона рублей.

На Амурском судостроительном заводе Михаил Дегтярев принял участие в церемонии спуска на воду двух новых судов – парома «Василий Ощепков» и буксира-спасателя «Керченский пролив». В ходе своей командировки врио губернатора по традиции провел серию встреч с местными жителями.