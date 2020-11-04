13 населенных пунктов все еще в зоне паводка в Хабаровском крае

Большая вода все еще сохраняется на Нижнем Амуре, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Хабаровскому краю.

По данным на утро 4 ноября в зоне паводка находятся 13 населенных пунктов в четырех муниципальных образованиях, где подтопления сохраняются на 15 земельных участках и 13 участках внутрипоселковых дорог.

Уровни категории неблагоприятного явления сохраняются на Нижнем Амуре у города Комсомольск-на-Амуре, у сел Мариинское, Богородское в Ульчском районе. У села Тахта за счет приливных явлений наблюдаются колебания уровней воды на 10-15 см.

В Комсомольском районе подтопления остаются в четырех сёлах, по одному участку местных дорог и проездов.

В Амурском районе без изменений, остаются подтопленными один участок дороги в районном центре и отрезок дорожного полотна автодороги между населенными пунктами Амурск и Омми.

В Ульчском районе в зоне паводка остаются 7 сел и поселков, где вода сохраняется на 3 земельных участках в селе Тахта и по одному участку внутрипоселковых дорог в 7 населенных пунктах.

За прошедшие сутки 11 земельных участков в Комсомольске-на-Амуре освободились от воздействия паводковых вод. Всего же в Городе юности остаются подтопленными 12 приусадебных участков, один подвал социально-значимого объекта и 11 подвалов многоквартирных жилых домов.

На реках Хабаровского края преобладают спады уровней воды. Пойма реки Амур от села Елабуга до устья затоплена на глубину 0,2-2,4 м.

На реках северных районов продолжаются процессы ледообразования. В связи с повышенным фоном температуры воздуха ледообразование в южных районах Хабаровского края ожидается в начале второй декады ноября.



