Коронавирус в Хабаровском крае: две смерти и 226 новых больных

В тяжелом состоянии находятся 17 человек

По данным минздрава региона за минувшие сутки в Хабаровском крае выявлено 226 новых случаев коронавирусной инфекции, скончались два человека, выздоровевших — 77.

Разбивка по районам

Хабаровск — 179 человек в сутки заболело;

Хабаровский район- 9

Бикинский район- 3

Нанайский район — 14

Им. Лазо-7

Солнечный район-4

Комсомольск-3

Вяземский район-7

Всего на лечении находятся 5 тыс 307 человек, в том числе в стационарах — 2 тыс 443 пациента.

К аппаратам ИВЛ подключены 16 человек, в тяжелом состоянии — 17 больных.

За время пандемии в регионе коронавирусом заразились 16 тыс 980 человек.



