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Коронавирус в Хабаровском крае: две смерти и 226 новых больных
В тяжелом состоянии находятся 17 человек
По данным минздрава региона за минувшие сутки в Хабаровском крае выявлено 226 новых случаев коронавирусной инфекции, скончались два человека, выздоровевших — 77.
Разбивка по районам
Хабаровск — 179 человек в сутки заболело;
Хабаровский район- 9
Бикинский район- 3
Нанайский район — 14
Им. Лазо-7
Солнечный район-4
Комсомольск-3
Вяземский район-7
Всего на лечении находятся 5 тыс 307 человек, в том числе в стационарах — 2 тыс 443 пациента.
К аппаратам ИВЛ подключены 16 человек, в тяжелом состоянии — 17 больных.
За время пандемии в регионе коронавирусом заразились 16 тыс 980 человек.