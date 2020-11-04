Многодетные семьи получат от правительства дополнительные 5,5 млрд рублей на ипотеку

Распоряжение о выделении средств подписал премьер-министр России Михаил Мишустин. Средства поступят из резервного фонда правительства, сообщает официальный портал кабмина.

Ещё 5,5 млрд рублей будет дополнительно направлено многодетным семьям на компенсацию платежей по жилищным кредитам. Такое распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

По инициативе президента государство помогает полностью или частично погасить ипотеку семьям, где третий ребёнок и последующие дети родились после 1 января 2019 года. Сумма такой выплаты составляет 450 тыс. рублей.

В течение года на эти цели уже было выделено 35 млрд рублей. Дополнительное финансирование позволит поддержать ещё не менее 12 тысяч многодетных семей.

Вопрос обсуждался на заседании правительства 29 октября. По словам Михаила Мишустина, льготы по ипотеке – одна из самых востребованных мер государственной помощи семьям с детьми.