Пожилые люди в Хабаровском крае получат дотацию на капремонт

В Хабаровском крае реализуется ряд социальных мер, направленных на поддержку пожилых людей, а также льготных категорий граждан. Одна из них: компенсация расходов на оплату взноса на капитальный ремонт. Возместить такие расходы могут в том числе граждане старше 70 и 80 лет.

По информации пресс-службы краевого правительства, половину затрат на оплату взносов на капремонт могут вернуть ветераны Великой Отечественной войны, инвалиды 1 и 2 групп, семьи, имеющим детей-инвалидов, ветераны боевых действий, реабилитированные, труженики тыла, ветераны труда и ряд других категорий. На сегодняшний день компенсацию получают более 166 тысяч льготников.

Кроме того, мера моддержки также оказывается неработающим собственникам жилых помещений, достигшим возраста 70 и 80 лет. Для пожилых людей старше 70 лет компенсация назначается в размере 50 процентов, если они проживают одни или с неработающими гражданами пожилого возраста, а также инвалидами 1 и 2 групп. При этом они не получают компенсацию расходов на оплату жилого помещения.

Для тех, кто старше 80 лет компенсация назначается в размере 50 процентов — если они получают компенсацию расходов на оплату жилого помещения, в составе которой выплачивается 50 процентов на оплату взноса на капитальный ремонт и 100 процентов — если они не получают компенсацию расходов на оплату жилого помещения. С начала года мерой поддержки воспользовалось около 14,5 тысяч пожилых людей.