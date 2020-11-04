«Комета» над Хабаровском оказалась космическим хламом

В ночь с 30 на 31 октября жители Хабаровска, Комсомольска-на-Амуре и других дальневосточных городов наблюдали в небе странное явление. Оно представляло собой несколько стремительно летящих ярких точек с хвостами. Люди тут же стали снимать их на видео и выкладывать в социальные сети. Часть юзеров назвала феномен не иначе, как пришельцев, решивших посетить нашу планету. Более скептическая часть населения назвала огненные шары падающими метеоритами или кометами.

Однако вскоре выяснилось, что ни те, ни другие не правы. «НЛО» оказалось банальным космическим мусором, коего скопилось на орбите Земли весьма немало.

«Угловая скорость, медленный распад кусков и параллельный их полет - это всегда мусор. Так горят металлы обшивки. То, что попало на видео, с большой долей вероятности, является классическим космическим мусором. Его на орбите вращается вокруг Земли десятки тысяч, - приводит слова астронома Владимира Моисеева издание «Хабаровский край сегодня». – Я отправил видеозаписи экспертам в различные города России. Они занимаются исследованием околоземного пространства, у одного из них сотни открытых астероидов. И все опрошенные специалисты независимо друг от друга пришли к выводу о техногенном происхождении запечатленного явления над Хабаровском».

Комический мусор – это обломки ракет, вышедшие из строя старые спутники и прочий хлам искусственного происхождения. Земляне уже успели достаточно насвинячить возле собственной планеты. По некоторым данным, на орбите летает не менее трехсот тысяч обломков.

После 2055 года, гласит Википедия, это станет серьезной проблемой для исследователей космоса. Россия даже включила в свою космическую программу создание геостационарного аппарата-уборщика. Кстати, в фильме «Гравитация» с Джорджем Клуни и Сандрой Буллок именно мусор стал причиной возникновения проблем, с которыми столкнулись главные герои (а несколько человек даже погибло из-за отбросов).

Обычно хлам сгорает в верхних слоях атмосферы. Именно этот процесс и наблюдали дальневосточники в ночь с 30 на 31 октября. Космический мусор не бесконечно будет летать на орбите Земли. Он довольно быстро покинет «окрестности» планеты – всего за пару тысяч лет.