Дегтярев: Пусть в ваших сердцах всегда будут вера, надежда и любовь

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев поздравил жителей региона с Днем народного единства.

«Дорогие друзья! Уважаемые жители Хабаровского края! Поздравляю вас с Днем народного единства!

Особенно приятно это делать в год 75-летия окончания Второй мировой войны и победы в Великой Отечественной войне. Отдельные слова благодарности мы говорим ветеранам, которые ковали победу и в тылу, и на фронте - плечом к плечу.

В День народного единства мы вспоминаем народных героев, которые изгнали с территории Отечества иностранных захватчиков. Также мы вспоминаем и героев-первопроходцев, которые ценой неимоверных усилий освоили эти гигантские территории от Урала до Тихого океана.

Президент России Владимир Владимирович Путин поставил перед каждым из нас серьезную задачу по стратегическому развитию Дальнего Востока. Каждый из нас – и губернатор, и учитель, и врач, и инженер, и строитель, и военнослужащий – должен добросовестно выполнять свои обязанности. Именно так, и только так мы сможем достичь успеха в развитии родного Хабаровского края.

Желаю всем жителям нашего региона здоровья и успеха. Пусть в ваших сердцах всегда будут вера, надежда и любовь. С праздником!»